9.3 مليار يورو تمويلات أوروبية لقطاعات النقل والطاقة عالميا



وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توجيه 9.3 مليار يورو كتمويل جديد لدعم قطاعات النقل المستدام، والبحث والتطوير، والاستثمار التجاري والبنية التحتية في أوروبا وعالميا.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تساند إعادة بناء المدارس والمستشفيات والجسور والبنية التحتية للمياه المتوقع دعمها من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتابع البيان: "اتفقنا على استثمارات كبيرة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمنا الجديد لأوكرانيا يساعد في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة للبلاد وتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأوكرانيون".

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "بينما يجتمع قادة العالم في غضون أسبوعين في دبي من أجل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.كوب /28، يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي إحراز تقدم في تحقيق هدفه لتقديم دعم تريليون يورو من الاستثمار المناخي بحلول نهاية العقد، وتمكين الشركات والأسر من خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة".