ads

9.3 مليار يورو تمويلات أوروبية لقطاعات النقل والطاقة عالميا

الاقتصاد
بوابة الفجر


وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توجيه 9.3 مليار يورو كتمويل جديد لدعم قطاعات النقل المستدام، والبحث والتطوير، والاستثمار التجاري والبنية التحتية في أوروبا وعالميا.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي أن القروض تساند إعادة بناء المدارس والمستشفيات والجسور والبنية التحتية للمياه المتوقع دعمها من خلال صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتابع البيان: "اتفقنا على استثمارات كبيرة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا، بالإضافة إلى ذلك، فإن دعمنا الجديد لأوكرانيا يساعد في إعادة بناء البنية التحتية المدمرة للبلاد وتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأوكرانيون".

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "بينما يجتمع قادة العالم في غضون أسبوعين في دبي من أجل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.كوب /28، يؤكد بنك الاستثمار الأوروبي إحراز تقدم في تحقيق هدفه لتقديم دعم تريليون يورو من الاستثمار المناخي بحلول نهاية العقد، وتمكين الشركات والأسر من خفض استهلاك الطاقة وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة".

 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة منتخب مصر ضد سيراليون تويتر ( 2 - 0 ) الشوط الثاني : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر اليوم يلا شوت [الفراعنة تتألق]

عاجل| بعد اعفائهم من الجمارك.. "صافولا" ترفع أسعار زيت عافية وسمن روابي

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر يلا شوت اليوم الشوط الثاني في تصفيات كأس العالم {الفراعنة تتوهج}

عاجل.. أول تعليق من روي فيتوريا بعد فوز منتخب مصر أمام سيراليون

"إسرائيل هتفضل جار وصديق وشريك مصر".. داليا زيادة تشعل الغضب العربي بعد رسالتها الوداعية

عاجل.. صلاح محسن يضع الأهلي في مأزق

عاجل - "خرجت من بورسعيد".. كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر (التفاصيل الكاملة)

يلا شوت منتخب مصر مباشر تويتر ( 0 - 2 ) | كورة لايف الآن الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وسيراليون اليوم تصفيات كأس العالم