موانئ البحر الأحمر تتداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و477 شاحنة و44 سيارة.

وأفاد بيان صادر عن المركز بأن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و233 شاحنة و33 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، و244 شاحنة و11 سيارة، حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين "الحرية" و"دليلة"، بينما شهد الميناء استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس".

كما شهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و178 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين "آيلة" و"آور"،وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 885 راكب بموانئها.

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