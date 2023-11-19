6.3 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الإفريقي في 2022

بلغ إجمالي الصادرات المصرية لدول الاتحاد الإفريقي ستة مليارات و339 مليون دولار، خلال عام 2022، مقابل خمسة مليارات و487 مليون دولار في 2021، بزيادة 15.5%.

وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، أن أعلى القيم تركزت في خمس دول إفريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل، حيث جاءت ليبيا بالمركز الأول بقيمة صادرات بلغت 1215 مليون دولار، والسودان بالمركز الثاني بقيمة 929 مليون دولار، والمغرب بالمركز الثالث بقيمة 822 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة صادرات بلغت 718 مليون دولار، وجاءت كينيا بالمركز الخامس بقيمة 356 مليون دولار.

وقال إن إجمالي قيمة الواردات من دول الاتحاد الإفريقي بلغ 2314 مليون دولار خلال عام 2022، مقابل 1994 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة 16.0%.