تايلاند تعتزم توفير المزيد من الإعفاءات من التأشيرة لزيادة إيرادات السياحة

تعتزم تايلاند التتنازل عن متطلبات الحصول على تأشيرة بالنسبة للمسافرين القادمين من المزيد من الدول الأوروبية، بينما تعمل على تحفيز الراغبين في قضاء العطلات على البقاء لفترة أطول في البلاد وإنفاق المزيد هناك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد، عن برومين ليرتسوريديج، وهو أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء سريتا تافيسين، قوله في مقابلة أجريت معه، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تشتهر بصخب الحياة والشواطئ والمتنزهات الوطنية، تدرس حاليا خطة للسماح للسائحين الحاملين لبعض الجنسيات الأوروبية، بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأضاف ليرتسوريديج أنه من المقرر أيضا إقامة نحو 3000 فعالية، مثل الحفلات الموسيقية وسباقات الماراثون، وغيرها من الاحتفالات الثقافية التي سيتم تنظيمها حتى العام المقبل لجذب السائحين.