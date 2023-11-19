انتاج النفط الخام بالصين يرتفع إلى 174.05 مليون طن حتى أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصنية للإحصاء، أن إنتاج الصين من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على توسّع مطرد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

 

وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة "شينخوا" الصينية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة إلى 174.05 مليون طن، بينما ارتفعت وارداتها من النفط الخام بنسبة 14.4 في المائة إلى 473.22 مليون طن.

 

وأضافت البيانات أن إنتاج مناجم الفحم سجّل 390 مليون طن في شهر أكتوبر، بزيادة 3.8 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إنتاج الفحم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 3.83 مليار طن، أي أعلى بنسبة 3.1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

ونوهت إلى أنه خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر، استوردت الصين إجمالي 380 مليون طن من الفحم، بزيادة 66.8 في المائة عن العام السابق.

 

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 6.1 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 189.6 مليار متر مكعب، بينما توسعت واردات الغاز الطبيعي بنسبة 8.8 في المائة إلى 96.51 مليون متر مكعب.

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