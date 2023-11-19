كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر بدون تقطيع اليوم يلا شوت في تصفيات اليورو

مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر اليوم يلا شوت

منافسة بين iceland-vs-portugal اليوم ، بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر اليوم يلا شوت في تصفيات اليورو، في اللقاء الذي سيقام في ملعب جوزيه ألفالادي، مشاهدة مباراة البرتغال وايسلندا بث مباشر اليوم يلا شوت في تصفيات اليورو، ويستعد منتخب البرتغال لاستضافة نظيره الآيسلندي في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024. يأتي هذا اللقاء وسط فرحة الجماهير البرتغالية بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي قاد فريق بلاده بتألق إلى التأهل لليورو القادم في ألمانيا.

تحتل البرتغال المركز الأول في المجموعة برصيد 27 نقطة، متفوقة بفارق 8 نقاط عن منافسيها الأقرباء، سلوفاكيا، في المركز الثاني. يعكس هذا التفوق الأداء المميز للفريق البرتغالي وتألق كريستيانو رونالدو الذي تسبب في إحراز عدة نقاط هامة خلال المرحلة التصفوية.

من ناحية أخرى، يحتل المنتخب الآيسلندي المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط. يواجه الفريق تحديًا في تحقيق التأهل، حيث يبتعد بفارق 5 نقاط عن المنتخب الثالث لوكسمبورغ ونقطة واحدة عن البوسنة والهرسك في المركز الخامس.

تتوقع الجماهير حضور مباراة مثيرة في جوزيه ألفالادي، حيث يسعى منتخب البرتغال للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وتعزيز موقعه في الصدارة، في حين يسعى المنتخب الآيسلندي لتحقيق الفوز وإنهاء التصفيات بأفضل أداء ممكن.

ما هو موعد مباراة البرتغال وآيسلندا اليوم في تصفيات يورو 2024 ؟

منتخب البرتغال الوطني لكرة القدم يستعد لاستضافة منافسه منتخب آيسلندا في اللقاء المنتظر، والذي سيُلعب مساء اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر. تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024.

منافسة اليورو بصحبة iceland-vs-portugal اليوم، وستكون ملعب جوزيه ألفالادي الشاهد على اللقاء الرياضي الحماسي الذي يجمع بين الفريقين، حيث يسعى منتخب البرتغال إلى الاحتفاظ بأدائه المتميز وتحقيق النقاط الثلاث لضمان تصدره للمجموعة. يتصدر البرتغال جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، متفوقًا بفارق كبير عن منافسيه.

من جهته، يسعى منتخب آيسلندا إلى الظهور بشكل قوي في هذه المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب النهائي. سيشهد اللقاء تنافسًا قويًا بين الفريقين، ومن المتوقع أن يكون للجماهير حضورٌ مثير لمتابعة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأعلن يويفا أن موعد مباراة البرتغال وآيسلندا اليوم في تصفيات يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية شعر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، أما موعد مباراة البرتغال ضد آيسلندا اليوم بتوقيت تونس والمغرب والجزائر ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد آيسلندا اليوم في تصفيات اليورو

تردد قناة beIN Sports HD 1 يعتبر المصدر الرئيسي لمشاهدة مباراة البرتغال وآيسلندا اليوم في إطار تصفيات يورو 2024. حيث تحمل قناة beIN Sports HD 1 حقوق بث مباشر جميع منافسات تصفيات اليورو للمشتركين في باقتها داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لذا، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمباراة المثيرة بين البرتغال وآيسلندا عبر ضبط التردد المناسب لقناة beIN Sports HD 1 والاستعداد لمتابعة الأحداث الرياضية على شاشاتهم.

تردد قناة بين سبورت إتش دي 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال وآيسلندا في تصفيات يورو 2024

بحيازة مجموعة "beIN SPORTS" على حقوق بث تصفيات يورو 2024 في الوطن العربي من خلال الإنترنت، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة مباراة البرتغال وآيسلندا عبر الشبكة. يتيح لهم ذلك بسهولة من خلال الاشتراك في خدمة "beIN Connect" أو الخدمة الجديدة "TOD".

من خلال هاتين الخدمتين، يمكن للمشتركين الوصول إلى البث المباشر للأحداث الرياضية، بما في ذلك مباراة البرتغال وآيسلندا، عبر الإنترنت. ببساطة، يقومون بالاشتراك في الخدمة المناسبة ومن ثم يمكنهم متابعة الفعاليات الرياضية المفضلة لديهم على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.

تشكيل منتخب البرتغال ضد آيسلندا

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب البرتغال اليوم، لمواجهة منتخب آيسلندا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، كالتالي:

حراسة المرمى خوسي سا. خط الدفاع أنطونيو سيلفا، توتي جوميز، جواو كانسيلو. خط الوسط برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، روبن نيفيز. خط الهجوم كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ديوجو جوتا، جونزالو راموس.

أبرز أرقام رونالدو الدولية قبل مواجهة البرتغال وأيسلندا

النجم العالمي كريستيانو رونالدو يستعد بكل تحفز وإثارة لقيادة منتخب البرتغال في المواجهة المنتظرة أمام أيسلندا اليوم، الأحد، في إطار الجولة الأخيرة للمجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024. يعتبر هذا اللقاء بمثابة تحدي هام للفريق البرتغالي ولكريستيانو رونالدو بصفة خاصة، حيث يتوقع الجمهور الرياضي مستوىً رائعًا من قبل "برازيل أوروبا".

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يأتي هذا اللقاء بعد تأكيد تأهل البرتغال رسميًا إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا، مما يمنح المباراة بعدًا خاصًا ويضيف لها طابع الاحتفال والتحضير للمشاركة في البطولة الكبيرة.

أرقام كريستيانو رونالدو

يملك كريستيانو سجلا حافلا من الأرقام على المستوي الدولي، وأبرزها كالتالي:

865 هدفا حصيلة رونالدو في 1195 مباراة لعبها خلال مسيرته

128 رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال

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68 مباراة خاضها مع البرتغال في تاريخ اليورو والتصفيات أحرز خلالها 55 هدفا

34 بطولة رسمية في مسيرته من ضمنها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا

كريستيانو رونالدو اليوم

كريستيانو رونالدو، النجم التاريخي البالغ من العمر 38 عامًا، يظهر يومًا بعد يوم أنه أسطورة حية في عالم كرة القدم. بالرغم من تقدمه في العمر، يستمر رونالدو في اللمعان بقوة كما لو أنه لا يزال في سن العشرين. ذلك تم تأكيده مؤخرًا عندما سجل هدفه الدولي رقم 128 في فوز منتخب البرتغال على ليشتنشتاين 2-0 خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

قاد رونالدو فريقه بتسجيل الهدف الأول بتسديدة جانبية رائعة بعد تمريرة ديوجو جوتا في بداية الشوط الثاني، مما أضاف إلى إنجازاته باعتباره هدافًا تاريخيًا في كرة القدم الدولية. ولم يقتصر تألق البرتغال على هدف رونالدو، حيث أضاف جواو كانسيلو هدفًا آخر، مما سهم في تعزيز صدارة برازيل أوروبا في المجموعة العاشرة بفارق ثماني نقاط عن سلوفاكيا.

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي البرتغال ضد أيسلندا المقرر إقامتها في تمام العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد، على ملعب "خوسيه الفالادي" ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".