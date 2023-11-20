أشرف صبحى يكرم أصحاب فضية كأس العالم للكرة الطائرة البارالمبية بعد عودته من كندا

قال الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم التى اختتمت مؤخرا، والتى حقق فيها منتخب الرجال إنجازا تاريخيا بالحصول على فضية البطولة لأول مرة فى تاريخه، وتأهله لأوليمبياد باريس 2024، إنه تلقى اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المتواجد حاليا فى كندا، لحضور اجتماع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" هنأه خلاله على التنظيم الرائع للبطولة، الذى أشاد به جميع الدول المشاركة، وبخاصة منتخبى كندا للرجال والسيدات والذى لمس ذلك فى الصحف والوكالات الأجنبية خلال تواجده فى كندا.

أضاف الدكتور مصطفى صادق أن الوزير وعده بتكريم اللجنة المنظمة للبطولة، ومنتخب الرجال الحاصل على فضية بطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخه، وتأهله للمرة التاسعة على التوالى للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الوزير سوف يمنح اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى، المكافآت المالية التى تنص عليها لائحة التكريمات المالية الخاصة بالوزارة.

أكد الدكتور مصطفى صادق أن الاتحاد أنه أتفق مع الجهاز الفنى بقيادة اللواء أيمن العفيفى على منح اللاعبين راحة سلبية بعد المجهود الكبير الذى بذله أعضاء المنتخب خلال معسكر الإعداد الذى أقيم بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية قبل إنطلاق البطولة بأكثر شهر ونصف، ثم الجهود غير العادية التى بذلوها خلال أيام البطولة، مشيرا إلى أن الإعداد القادم، سيبدأ بمعسكر داخلى مفتوح، ثم ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق قبل السفر إلى نيجيريا بإسبوعين، للمشاركة فى البطولة الأفريقية منتصف يناير المقبل، ويعقبها المشاركة فى بطولة دولية يسعى الاتحاد المصرى إلى تنظيمها فى فبراير 2024.

أعلن رئيس الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة أن برقيات الإشادة بتنظيم بطولة العالم، وحسن الإستقبال والضيافة لبعثات الدول التى شاركت فى البطولة، قد أنهالت على الاتحاد من رؤساء البعثات، وعد كبير من سفراء الدول التى شاركت فى البطولة، كما تلقى الاتحاد برقية خاصة من الأسترالى بارى كورنز رئيس الاتحاد الدولى أعرب خلالها على امتنانه وشكره وعرفانه على حسن تنظيم بطولة كأس العالم، وحسن الاستقبال والضيافة لكافة الدول التى شاركت فى البطولة، وخاصة أعضاء الاتحاد الدولى الذين حضروا إلى القاهرة لمتابعة التنظيم وحضور مباريات البطولة، وأكد رئيس الاتحاد الدولى خلال خطابه أن مجلس إدارة الاتحاد لم يشك لحظة فى قدرة مصر على التنظيم الجيد، ولكن لم يدر بخلد اى عضو من أعضاء المجلس أن يكون التنظيم بهذه الروعة والجمال، لدرجة أنه لم يتلق أى شكوى من أى نوع من وفود البعثات المشاركة، ولذلك لم يجد أى غضاضة فى تقديم الشكر لمصر حكومتا وشعبا على كل ما قدموه من جهد وتعب لإسعاد ضيوف مصر من المسؤولين واللاعبين والإداريين والحكام وأعضاء الاتحاد الدولى.

وأختتم الدكتور مصطفى صادق تصريحاته قائلا، أنه يتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة ومجلس إدارة الاتحاد، وجميع اللجان التى ساهمت فى هذا النجاح الكبير، وطلبة كلية التربية الرياضية الذين حرصوا على حضور المباراة النهائية لمنتخبنا الوطنى مع نظيره الإيرانى، والشكر موصول للشباب المتطوعين من الجنسين الذين رافقوا المنتخبات التى شاركت فى البطولة طوال أيام المنافسات، سواء فى فنادق الإقامة أو ملاعب التدريبات والمنافسات، متمنيا مزيدا من النجاح للرياضة المصرية بصفة عامة وللكرة الطائرة البارالمبية بصفة خاصة، تحت قيادة القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى وفر كل الدعم المادى والمعنوي لجميع الرياضيين، ولذلك فكل أنجاز يتحقق على أرض مصر وخارجها للفرق والمنتخبات المصرية سيادته صاحب الفضل الأول فى تحقيقه، لافتا إلى أن منتخبنا الوطنى حرص على التقاط الصور التذكارية بعد البطولة بالعلم الفلسطينى، تعبيرا عن دعمه ومساندته لأبناء غزة فى مواجهتهم مع المحتل الصهيونى الغاشم.