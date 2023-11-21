الأنبا تكلا يستقبل مدير تعليم دشنا بمقر المطرانية



استقبل الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، طارق نور الدين، مدير عام إدارة دشنا التعليمية، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا مقدما التهنئة للأنبا تكلا بمناسبة عيد الشهيد مار جرجس وذكرى العيد الأول لترقيته مطرانا علي ايبارشية دشنا.

وأعرب الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، عن سعادته لزيارة مدير عام الإدارة التعليمية والوفد المرافق لها مؤكدا على أننا شعب واحد وأمه واحدة نعيش ونحتفل ونهنئ بعض سوياَ بأعيادنا الإسلامية والمسيحية، بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام.

وأكد طارق، أن تبادل التهاني يؤكد على أواصر الترابط والتلاحم بين شعب مصر لافتا أن التربية والتعليم هي المؤسسة الشريكة للأسرة والمؤسسات الدينية في صقل عقول وضمائر النشء الصغير، وعليها أن تمد جسور التعاون مع المؤسسات المختلفة وتتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز نجاح ذلك الدور بما ينعكس على رقي هذا الوطن وتقدمه.