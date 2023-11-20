موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، مشيرة إلى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و439 شاحنة و595 سيارة، فضلا عن وصول وسفر 950 راكب بموانئها.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 1500 طن بضائع، و124 شاحنة و589 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و315 شاحنة و6 سيارات، حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة ثلاث سفن (الحرية، أمل، بوسيدون إكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1230 طن بضائع و178 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين (آيلة وآور)، شهد ميناء بورتوفيق اليوم، استقبال السفينة (الحرية 2) وتحمل 580 سيارة بوزن 1160 طن قادمة من جدة.