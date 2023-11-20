عاجل.. قرار هام من وزارة التموين بشأن المحافظات ‏المعرضة للأمطار



وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وكذلك شركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.



وأشار إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب اي ازمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الامطار بغزارة، ‏واكد ان هذا الاجراء يتم اتباعه سنويًا مع موسم الشتاء.



وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية إنه وجه قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مشيرًا إلى إنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضًا.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال أن وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق ايضًا والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏

