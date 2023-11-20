يلا شوت فوري |جارية الآن مشاهدة مباراة إيطاليا واوكرانيا بث مباشر في تصفيات اليورو بدون تقطيع .. يلا شوت تويتر

مشاهدة مباراة إيطاليا واوكرانيا بث مباشر في تصفيات اليورو

يلا شوت فوري |مشاهدة مباراة إيطاليا واوكرانيا بث مباشر في تصفيات اليورو.. يلا شوت، ومن المتوقع أن تكون مواجهة إيطاليا أمام أوكرانيا في ملعب "باي أرينا" بمدينة ليفركوزن الألمانية مباراة حاسمة في إطار آخر جولات تصفيات يورو 2024. يتساوى منتخب الأتزوري وأوكرانيا في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة لكل منهما، لكن يتفوق منتخب إيطاليا بفارق الأهداف.

مشاهدة مباراة إيطاليا واوكرانيا بث مباشر في تصفيات اليورو

ويقدم موقع "بوابة الفجر" بث مباشر لمشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرانيا، ضمن الجولة الثامنة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024".

تأتي هذه المواجهة في سياق تصفيات يورو 2024، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان التأهل إلى البطولة القارية في ألمانيا في صيف 2024. بينما حسم منتخب إنجلترا تأهله بالفعل، فإن مباراة إيطاليا وأوكرانيا ستكون حاسمة لتحديد الفريق الذي سيرافقهما في البطولة.

تحمل هذه المباراة أهمية خاصة لإيطاليا، حيث سيكون الغياب عن اليورو بعد التأهل في نسخة 2020 سيكون صدمة كبيرة. تأتي إيطاليا بحالة جيدة بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي، وفوزها الأخير بنتيجة 5-2 على مقدونيا الشمالية يعزز من فرصها. الآمال كبيرة في تحقيق فوز جديد على أوكرانيا وتأكيد التأهل.

تظهر هذه المواجهة كفرصة للفريقين لتقديم أداء مميز وحسم التأهل، وسيكون لديهما الفرصة لاستعراض مهاراتهم والتنافس بشراسة. الجماهير وعشاق كرة القدم يترقبون هذه المباراة بشغف، حيث سيكون لها تأثير كبير على مستقبل المنتخبين في البطولة القارية.

موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024

يستضيف منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم، منافسه منتخب إيطاليا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، وتُلعب هذه المباراة المرتقبة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا نسخة 2024، وتقرر أن يحتضن ملعب "باي ارينا" في مدينة ليفركوزن الألمانية أحداث مباراة إيطاليا وأوكرانيا اليوم في تصفيات اليورو.

ويأتي موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات يورو 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وينتظر أن تحدد نتيجة مباراة إيطاليا وأوكرانيا اليوم، المنتخب الثاني الذي سيتأهل من هذه المجموعة خاصة أن المنتخبان يمتلكان نفس رصيد النقاط ولكن المواجهات المباشرة لصالح منتخب إيطاليا بسبب فوزه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، إذ يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب أوكرانيا في المركز الثالث بواقع 13 نقطة أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وأوكرانيا اليوم في تصفيات اليورو

أما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات اليورو 2024، فإن هناك قناة أرمانية مفتوحة تأتي ضمن القنوات المفتوحة التي تتيح بث مباشر معظم المباريات داخل قارة أوروبا، كما أن قناة beIN Sports HD 1 أعلنت نقل مباراة منتخب إيطاليا في مواجهة أوكرانيا الليلة، باعتبارها الحاصلة على حق نقل منافسات تصفيات يورو 2024 للجماهير في بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، لهذا نعرض لكم عبر هذا الجدول تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرانيا مباشر اليوم.

تردد قناة بين سبورت إتش دي 1 تردد قناة Armenia Region القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة القمر الصناعي: Eutelsat 36°E التردد: 11109 معدل الترميز: 34070 معامل الاستقطاب: رأسي معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مفتوحة

تشكيل منتخب أوكرانيا ضد إيطاليا

يأتي تشكيل منتخب أوكرانيا المتوقع، لمباراة إيطاليا اليوم في تصفيات يورو 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيورجي بوشكان.

خط الدفاع: يوكوم كونوبليا، إليا زبارني، ميكولا ماتفيينكو، فيتالي مايكوليتكو.

خط الوسط: أوليكساندر زينشينكو، تاراس ستيبانينكو، فيكتور تسيجانكوف، هيورهي سوداكوف، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: رومان ياريمتشوك.

من معلق مباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024؟

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على قمة إيطاليا وأوكرانيا للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024

يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وأوكرانيا عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

يقع منتخبي إيطاليا وأوكرانيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة النارية من تصفيات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي تضم كل من منتخبات: إنجلترا - شمال مقدونيا - مالطا.

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ويتصدر منتخب إنجلترا هذه المجموعة برصيد 19 نطقة، وحجز مقعد له في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، بينما جاء منتخبي إيطاليا وأوكرانيا، في المركزين الثاني والثالث، وبنفس الرصيد من النقاط وهو 13 نقطة.

ولكن يتفوق منتخب إيطاليا على نظيره أوكرانيا، بفارق الأهداف، حيث تمكنت كتيبة سباليتي، من تسجيل 16 هدف في التصفيات حتى الآن، واستقبلت شباكهم 9 أهداف، بينما سجل منتخب أوكرانيا 11 هدف فقط في تفصيات اليورو، ولكن تلقت شباكه 8 أهداف فقط

وترصد إيطاليا «حاملة اللقب»، نقطة التعادل مع مستضيفتها أوكرانيا، منافستها الوحيدة على البطاقة الثانية للمجموعة الثالثة، من أجل ضمان وجودها في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا وتفادي الملحق.