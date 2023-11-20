السفارة الصينية بالقاهرة تنظم حفلا للصداقة مع وسائل الإعلام ومراكز الفكر الصينية والمصرية

نظمت السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الاثنين، حفلا للصداقة مع وسائل الإعلام ومراكز الفكر الصينية والمصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والخبراء والباحثين والإعلاميين الصينيين والمصريين المهتمين بالعلاقات المشتركة.

وقال السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ في كلمة خلال الحفل إن "الصين تتطلع إلى العمل مع مصر على ضخ المزيد من عناصر الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم الذي يمر بمرحلة جديدة من الاضطرابات والتغيرات".

وتابع أنه "رغم أن عناصر عدم الاستقرار وعدم اليقين وعدم الأمان تزداد في الأوضاع الدولية، إلا أن موضوع العصر يبقى كما هو، السلام والتنمية".

وأضاف السفير لياو أن "الصين ومصر وغيرهما من دول الأسواق الناشئة والدول النامية، باعتبارها القوة المهمة للحفاظ على السلام ودفع التنمية المشتركة، تلعب دورا متزايد الأهمية على الساحة الدولية".

وأكد أن الصين تتمسك بالاتجاه العام والتيار العصري وتلتزم دائما بأهداف سياستها الخارجية المتمثلة في الحفاظ على سلام العالم ودفع التنمية المشتركة وتعمل على المساهمة في حل القضايا التي تواجه البشرية كلها.

وأردف السفير الصيني قائلا إن الصين تلتزم دائما بالتعاون والتنمية، مستعرضا إنجازات التعاون بين الصين ومصر في إطار مبادرة الحزام والطريق، ومن بينها بناء الشركات الصينية أطول برج إفريقيا في مصر وأول سكة حديدية مكهربة إفريقيا، مشيرا أيضا إلى الزيارات المتبادلة للعشرات من كبار المسؤولين في البلدين.

وشدد على حرص الصين على العمل سويا مع مصر على تطبيق مخرجات منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والتقنيات الزراعية والطاقة المتجددة وغيرها، وتوسيع التواصل الشعبي، بما يدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى الأمام.

كما استعرض سفير الصين بالقاهرة تطورات الوضع المتوتر في فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى الموقف الصيني منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع والذي يتلخص في ثلاث نقاط تشمل ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن لمنع المزيد من التصعيد وحتى فقدان السيطرة، الدعوة إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعم حل الدولتين واستئناف عملية السلام في أسرع وقت.

وتطرق السفير إلى أهمية زيارة الوفد المشترك لوزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية إلى بكين، مشيرا إلى أن الجانب الصيني سيقوم بالتواصل والتنسيق المعمق مع الوفد بشأن تهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحماية المدنيين وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما تطرق لياو لي تشيانغ في كلمته إلى القمة الصينية - الأمريكية التي عقدت بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مستعرضا ركائز العلاقات الثنائية التي توصل إليها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن.

من جانبه، أكد رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات المصرية المستشار عبدالمعطي أبو زيد، في كلمة على ما تشهده العلاقات الصينية المصرية من تطور وتنام كبيرين في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المصرية والصينية في تعزيز وتقوية علاقات الصداقة بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد أبو زيد أهمية الدور الذي تلعبه الصين في دعم القضايا والمواقف العربية في المحافل الدولية، وكون الصين صديقا مخلصا لمصر والدول العربية.