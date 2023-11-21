بحث إقامة مشاريع عُمانية ـ إيرانية مشتركة فـي المناطق الاقتصادية والحرة

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بوابة الفجر

ناقشت سلطنة عمان ممثلة في  الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وإيران، سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لا سيما في مجال تشجيع الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة من أجل بناء علاقات تجارية وتأسيس فروع لها وإقامة مشروعات مشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بمقر الهيئة بمسقط،  وفدًا إيرانيًا من المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية ـ الصناعية والاقتصادية الخاصة.
يذكر أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعت خلال هذا العام مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية – الصناعية والاقتصادية الخاصة في إيران في مجال تشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز المزايا التنافسية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في البلدين.

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