رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد مشروع "جنة" بالحي السادس

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس مدينة دمياط الجديدة، يرافقة مسئولو الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، مشروع الإسكان  "جنة"  بعدد 28 عمارة، بالمجاورة 34  بالحى السادس بالمدينة.


وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن نسبة التنفيذ للعمارات السكنية بلغت 99%، ونسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بلغت ٦٥٪.


ووجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، طاقم الإشراف، والشركة المنفذة للمشروع، بالالتزام التام بجودة تنفيذ الأعمال، طبقًا للمواصفات، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمنى للمشروع.
وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد خلف الله، إلى أنه تم تنفيذ تخطيط الطرق الرئيسية، والمدخل الغربى والميادين بالمدينة، للسلامة المرورية، وتحديد خطوط واتجاهات السير، طبقا للكود المصرى لأعمال تخطيط الطرق.


وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تركيب إشارات مرورية ضوئية بتقنية حديثة بأحد ميادين المدينة، لتنظيم حركة المرور والحفاظ على السيولة المرورية، وذلك بعد زيادة الكثافة المرورية التى تشهدها المدينة، وخاصة في أوقات الذروة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور، وإدارات الجهاز المعنية، وبالمشاركة المجتمعية.


وأكد المهندس محمد خلف الله، أن تلك الأعمال تأتى فى إطار استكمال أعمال التطوير الجارية بالمدينة، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بمدينة دمياط الجديدة.
 

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي: تحصيل رسوم رمزية من تطبيق إنستا باي بداية من 2024

شاهد لحظة اعتناق منتج الفيلم المسيء للرسول الإسلام بعد تصدره تريند تويتر "X"

عاجل- إسماعيل هنية يفقد عائلته وأحفاده في ضربة إسرائيلية واحدة

بأمر تشافي.. لابورتا يبدأ تحركاته لضم بديل جافي من قلب ليفربول

بث مباشر تويتر ( 0 - 2 ) | الآن مشاهدة مباراة السعودية والاردن في تصفيات كأس العالم.. يلا شوت

والد ضحية الضرب بالكرباج في كرداسة: "ابني شتم المتهمة وخطفته وأجبرته يقبل قدميها"

صفاء جلال للفجر الفني: سبب حماسي لشخصية سيدة في "ورقة التوت" إنها حقيقية (حوار)

تعرف على كواليس مشاركة أبطال "الإسكندراني" في مظاهرات روما