البنك المركزي: إتاحة خدمة فتح الحسابات البنكية دون التوجه إلى البنك العام المقبل



أعلن المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن أن البنك المركزي يعمل حاليًا مع كافة الشركاء المحليين والدوليين على الانتهاء من مشروع ترميز البطاقات البنكية على الهاتف المحمول، وذلك خلال النصف الأول من العام القادم 2024.

وقال "نصر" خلال مشاركته في معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX، الذي يرعاه البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يعمل أيضًا على الانتهاء من مشروع الهوية المالية الرقمية خلال العام القادم، والذي سيسمح للعملاء بفتح الحسابات الكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك.

وأضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاعتماد على التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي، متوقعًا أن تشهد المعاملات الإلكترونية طفرة كبيرة لتصل بنهاية العام الحالي لأكثر من 13 تريليون جنيه بزيادة عن عام 2021 تقدر بنحو 94%.

وأشار إلى أن أعداد البطاقات المصرفية قفز إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، مشيرًا إلى أن بطاقات الدفع الوطنية "ميزة" تمثل نحو 55% من أجمالي البطاقات المصرفية، حيث وصل عدد بطاقات "ميزة" إلى 34.5 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023.

وحول عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية الـPOS، أوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن عدد نقاط البيع قفز بنسبة 62% من عام 2021 حتى سبتمبر 2023، لتصل إلى 1.2 مليون نقطة بيع الكترونية بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ740 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2021، وبلغت قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 288.5 مليار جنيه بنسبة نمو 71% مقارنة بعام 2021، مع وصول حجم معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى 69 مليار جنيه بزيادة نسبتها 169% عن عام 2021.

كما أشار وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن أعداد حسابات محافظ الهاتف المحمول وصلت إلى أكثر من 36 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ30 مليون عن عام 2022 بزيادة 23%، كما بلغت قيم معاملات محافظ الهاتف المحمول 853 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2023 بزيادة تقدر بنحو 325% عن عام 2021.

وبالنسبة لتطبيق إنستاباي، أشار المهندس إيهاب نصر إلى أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز 6.2 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة من خلال التطبيق 350 مليون معاملة، بقيم معاملات تخطت حاجز 650 مليار جنيه، خلال عام 2023 فقط، متوقعًا وصولها لأكثر من 800 مليار جنيه بنهاية العام الحالي 2023.

وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن أنه سيتم إطلاق المزيد من الخدمات علي تطبيق إنستاباي خلال الفترة القادمة ومنها خدمات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى أن العام القادم سيشهد إتاحة نوع جديد من التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية للربط مع منظومة المدفوعات اللحظية بخلاف تطبيق إنستاباي لإضافة خدمات جديدة ومتطورة قادرة على تحقيق طفرة في المعاملات وتدعيم خطة الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماد علي أوراق النقد.