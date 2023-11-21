ads

موانئ البحر الأحمر تتداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و732 شاحنة و105 سيارات، بالإضافة إلى وصول وسفر 1130 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 6500 طن بضائع و521 شاحنة و90 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع و211 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (أمل وبوسيدون إكسبريس)، ومغادرة السفينة (دليلة)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آيلة وآور)، فيما شهد ميناء بور توفيق مغادرة السفينة (LILY OF SEA) وعلى متنها 6 آلاف طن حديد تصدير إلى جدة.

Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزي: تحصيل رسوم رمزية من تطبيق إنستا باي بداية من 2024

كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم {السامبا VS التانغو}

بث مباشر تويتر | الآن مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات كأس العالم.. يلا شوت

شاهد لحظة اعتناق منتج الفيلم المسيء للرسول الإسلام بعد تصدره تريند تويتر "X"

عاجل| حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

البرازيل ضد الأرجنتين Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم

كيف تشاهد مباراة البرازيل والأرجنتين في كلاسيكو أمريكا الجنوبية بتصفيات كأس العالم 2026؟

عاجل.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين الرسمي لمواجهة البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026