موانئ البحر الأحمر تتداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن، وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و732 شاحنة و105 سيارات، بالإضافة إلى وصول وسفر 1130 راكبا بموانئها.

وذكرت الهيئة - وفقا لبيان - أن حركة الواردات شملت 6500 طن بضائع و521 شاحنة و90 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع و211 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينتين (أمل وبوسيدون إكسبريس)، ومغادرة السفينة (دليلة)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1140 طن بضائع و204 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (آيلة وآور)، فيما شهد ميناء بور توفيق مغادرة السفينة (LILY OF SEA) وعلى متنها 6 آلاف طن حديد تصدير إلى جدة.