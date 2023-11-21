الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع طفيف مع ترقب محضر الفدرالي
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف حيث بقي المستثمرون في وضع الانتظار والترقب للسياسات النقدية للبنوك المركزية، وذلك مع ترقب أيضًا محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.
وأغلق مؤشر Stoxx 600 على انخفاض بنسبة 0.1% بعد يوم تداول هادئ وجلسة ثابتة يوم الاثنين مع انتهاء موسم أرباح الربع الثالث.
وقادت أسهم التجزئة المكاسب، مرتفعة 0.7%، في حين انخفضت أسهم السيارات بنسبة 1.6%.
وفي وقت لاحق اليوم، سيترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الذي عقد في الفترة من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى 1 نوفمبر تشرين الثاني.
ويأمل التجار في الحصول على بعض المعلومات حول قرار صناع القرار بشأن سعر الفائدة ومعرفة ما قد يتطلبه الأمر لتغيير مسارهم.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 100٪ تقريبًا أن تحافظ لجنة السوق المفتوحة الفدرالية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في ديسمبر كانون الأول.