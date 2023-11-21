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الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع طفيف مع ترقب محضر الفدرالي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض طفيف ‏حيث بقي المستثمرون في وضع الانتظار والترقب للسياسات النقدية للبنوك ‏المركزية، وذلك مع ترقب أيضًا محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.‏


وأغلق مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ على انخفاض بنسبة 0.1% بعد يوم تداول هادئ وجلسة ‏ثابتة يوم الاثنين مع انتهاء موسم أرباح الربع الثالث.‏


وقادت أسهم التجزئة المكاسب، مرتفعة 0.7%، في حين انخفضت أسهم السيارات ‏بنسبة 1.6%.‏


وفي وقت‎ ‎‏ لاحق اليوم، سيترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية ‏للاحتياطي الفدرالي الذي عقد في الفترة من 31 أكتوبر تشرين الأول إلى 1 نوفمبر ‏تشرين الثاني.‏


ويأمل التجار في الحصول على بعض المعلومات حول قرار صناع القرار بشأن ‏سعر الفائدة ومعرفة ما قد يتطلبه الأمر لتغيير مسارهم.‏


وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 100٪ تقريبًا أن تحافظ لجنة السوق ‏المفتوحة الفدرالية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في ديسمبر ‏كانون الأول.‏

Elfagr.org
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