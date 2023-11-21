إذا كنتم من محبي الطهي ولكنكم دائمًا في حاجة إلى وجبات سهلة وسريعة، فأنتم في المكان المناسب. يعيش الكثيرون حياة مشغولة، ولكن هذا لا يعني أن يكون الطهي مهمة صعبة. في هذا المقال، سنقدم لكم أفكارًا لوجبات لذيذة وسهلة التحضير التي يمكن إعدادها في وقت قصير، مما يوفر لكم المزيد من الوقت للاستمتاع بالطعام والحياة.

تاكوس الدجاج السريعة:

استمتعوا بوجبة تاكوس لذيذة بإعداد دجاج مشوي بسرعة، ثم أضيفوا الطماطم المقطعة وصلصة الصويا لمزيد من النكهة. قدموها في قشرة التاكوس المقرمشة مع الجبنة والخس.

سلطة الكينوا بالفاكهة:

قدموا وجبة خفيفة وصحية بتحضير سلطة الكينوا المليئة بالفواكه الموسمية. اختاروا فواكهكم المفضلة وقدموا هذه السلطة اللذيذة التي تحقق توازنًا مثاليًا بين النكهات والقيم الغذائية.

بيتزا تورتيلا:

قوموا بتحويل تورتيلا إلى قاعدة لذيذة للبيتزا. ضعوا الصلصة والجبنة والمكونات المفضلة لديكم على التورتيلا واخبزوها في الفرن لبضع دقائق. ستحصلون على بيتزا لذيذة في وقت قياسي.

وجبة الإفطار السريعة:

جربوا وجبة الإفطار السريعة باستخدام الأفوكادو المهروس على التوست مع البيض المسلوق. يمكنكم إضافة الطماطم ورشة من الفلفل الأسود لتحسين النكهة.

أكلات سهلة وسريعة.. أفكار لوجبات لذيذة في أقل وقت

معكرونة بصلصة الطماطم السريعة:

قوموا بتحضير معكرونة سريعة باستخدام صلصة الطماطم الطازجة. أضيفوا البصل والثوم لتحسين النكهة، وقدموها بجوار صدر الدجاج المشوي أو اللحم المفضل لديكم.

وجبات غداء سريعة ولذيذة: استمتع بطعام صحي في وقت قصير

سلطة الدجاج المشوي:

- شرائح دجاج مشوي مع توابل الليمون والأعشاب.

- خضار السلطة الملونة: طماطم، خيار، جزر.

- صلصة زبادي خفيفة أو صوص بالزيت والخل.

ساندويتش الأفوكادو والتونة:

- تونة معصورة بزيت الزيتون.

- شرائح أفوكادو وخس.

- خبز الحبوب الكامل لإضافة الألياف.

وجبة الباستا الباردة:

- باستا متوسطة المطهوة.

- صلصة الطماطم الطازجة مع زيت الزيتون والثوم.

- زيادة البروتين مع قطع صدر الدجاج المطهو بشكل جيد.

وجبة البيض المسلوق والخضار:

- بيض مسلوق متوسط النضج.

- خضار خام مثل الجزر والخيار.

- صلصة الزبادي الخفيفة.

وجبة الحمص والخضار:

- حمص مع زيت الزيتون وعصير ليمون.

- خضار خام مثل الفلفل والخيار.

- رقائق الكينوا للملمس المقرمش.

السوشي الصحي:

- لفائف السوشي بالأرز البني.

- شرائح السلمون أو التونة.

- خضار مثل الأفوكادو والخيار.