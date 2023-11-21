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طريقة عمل الكبسة الشهية: لذة الكبسة بالفراخ واللحمة

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طريقة طبخ الكبسة
طريقة طبخ الكبسة الشهية: لذة الكبسة بالفراخ واللحمة

إذا كنت من عشاق المأكولات العربية التقليدية، فإن الكبسة تعتبر وجبة لذيذة وغنية بالنكهات وفي هذا المقال، سنتناول طريقتين لتحضير الكبسة، إحداها بالفراخ والأخرى باللحمة، لنتذوق سحر هذه الأطباق الشهية.

كبسة الفراخ:

المكونات:
- 1 كيلوغرامًا من قطع الفراخ.
- 2 كوب من الأرز البسمتي.
- 1 بصلة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مهروسة.
- 2 ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.
- 1 ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملح وفلفل حسب الذوق.
- 4 كوب ماء.

طريقة عمل الكبسة الشهية: لذة الكبسة بالفراخ واللحمة

طريقة التحضير:
1. يُسلق الأرز في الماء حتى يصبح نصف مستوي.
2. يُشوح البصل والثوم في مقلاة حتى يصبحان ذهبيين.
3. تُضاف قطع الفراخ إلى البصل والثوم وتُشوى حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.
4. يضاف الأرز والتوابل (الكركم، بهارات الكبسة، الملح، والفلفل)، ويُخلط المزيج.
5. يُضاف الماء وتُترك المكونات على النار حتى تنضج الفراخ ويستوي الأرز.
6. تُقدم الكبسة الفراخ ساخنة، ويمكن تزيينها بالمكسرات حسب الرغبة.

كبسة اللحمة:

المكونات:
- 1 كيلوغرامًا من لحم الغنم أو البقر، مقطعة إلى قطع صغيرة.
- 2 كوب من الأرز البسمتي.
- 1 حبة بصل مفرومة.
- 3 ملاعق طعام زيت طهي.
- بهارات الكبسة والملح حسب الذوق.
- 4 كوب ماء.

طريقة التحضير:
1. يُسلق الأرز في الماء حتى يكون نصف مستوي.
2. يُشوح البصل في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون.
3. تُضاف قطع اللحم إلى البصل وتُشوى حتى تحمر.
4. يُضاف الأرز والتوابل (بهارات الكبسة والملح)، وتُخلط المكونات جيدًا.
5. يُضاف الماء وتُترك المكونات على النار حتى ينضج اللحم ويستوي الأرز.
6. تُقدم الكبسة اللحمة ساخنة، ويمكن تزيينها بالمكسرات أو البصل المقلي.

طريقة عمل الكبسة الشهية: لذة الكبسة بالفراخ واللحمة

نصائح مع عمل الكبسة:
- يمكن إضافة اللوز أو الصنوبر للتزيين.
- يُفضل تقديم الكبسة مع صلصة الزبادي أو الطحينة.
- لتحسين الطعم، يمكن إضافة خضروات مثل الجزر والبازلاء.

استمتع بتحضير وتناول هاتين الوصفتين الشهيتين للكبسة، واستمتع بتجربة الطهي العربي التقليدي.

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