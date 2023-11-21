استمتع بالحلوى: طرق مبتكرة لتحضير الكيك

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استمتع بالحلوى: طرق
استمتع بالحلوى: طرق مبتكرة لتحضير الكيك

إذا كنت من عشاق الحلويات، فإن تحضير الكيك بأساليب مختلفة يمكن أن يكون تجربة ممتعة ولذيذة. في هذا المقال، سنتعرف على طرق مختلفة لتحضير الكيك بأذواق وأشكال متنوعة لإضفاء لمسة فريدة على مناسباتك وأوقات الاستمتاع بالحلوى.

 كيك الشوكولاتة اللامعة:

المكونات:
- 2 أكواب من الدقيق.
- 1 ونصف كوب من السكر.
- 3/4 كوب من الكاكاو الخام.
- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 بيضة.
- 1 كوب من الحليب.
- 1/2 كوب من الزيت.
- 2 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.
- 1 كوب من شرائح الشوكولاتة اللامعة.

طريقة التحضير:
1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والسكر والكاكاو ومسحوق الخبز والبيكنج بودر والملح.
2. في وعاء منفصل، اخفقي البيض ثم أضيفي الحليب والزيت ومستخلص الفانيليا.
3. أضيفي الخليط السائل إلى الخليط الجاف وامزجيهما جيدًا.
4. أضيفي شرائح الشوكولاتة وامزجيها برفق.
5. صبي العجين في قالب للخبز واخبزيه في فرن مُسخن مسبقًا عند درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تخرج سكينة نظيفة من وسط الكيك.

استمتع بالحلوى: طرق مبتكرة لتحضير الكيك

كيك التفاح والقرفة:

المكونات:
- 2 كوب من التفاح المبشور.
- 1 ونصف كوب من السكر البني.
- 1/2 كوب من الزبدة.
- 2 بيضة.
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من القرفة.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:
1. في وعاء كبير، اخلطي التفاح المبشور مع السكر البني والزبدة.
2. أضيفي البيض وامزجي جيدًا.
3. في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة والملح.
4. أضيفي الخليط الجاف إلى خليط التفاح وامزجيهما بلطف.
5. صبي العجين في قالب مدهون واخبزيه في فرن مُسخن عند 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية) لمدة تتراوح بين 40-45 دقيقة أو حتى تخرج سكينة نظيفة من وسط الكيك.

استمتعي بتحضير هذه الكيكات اللذيذة واستكشاف متعة إعداد الحلويات بأساليب مختلفة.

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