كورة لايف الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم {السامبا VS التانغو}

بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم

كلاسيكو تصفيات كأس العالم بين brazil-vs-argentina اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم في تصفيات كأس العالم، وسيتجه أعين العالم بأسره إلى الملعب التاريخي ماراكانا اليوم لمشاهدة مباراة "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 في قارة أمريكا الجنوبية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل يلا شوت اليوم

ويقدم موقع بوابة الفجر بث مباشر لمباراة الأرجنتين والبرازيل المقرر لها ستاد ماراكانا في الجولة السادسة من عمر منافسات تصفيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف العام المقبل 2024، حيث من المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة، الأربعاء 22 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

يُطلق على هذه المباراة لقب "مباراة الجرحى" نظرًا لأن الأرجنتين خسرت للمرة الأولى منذ كأس العالم بنتيجة 0-2 أمام أوروغواي، وكذلك خسرت البرازيل 1-2 أمام كولومبيا في الجولة السابقة.

منتخب الأرجنتين يحتل المركز الأول في التصفيات برصيد 12 نقطة، بينما تعاني البرازيل بشدة مؤخرًا وتحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

ستفتقد الفرقتين العديد من النجوم البارزين في هذه المباراة، حيث يغيب نيمار وفينيسيوس جونيور عن البرازيل بسبب الإصابة، وتم استبعاد أنخيل دي ماريا من قبل مدرب الأرجنتين.

على الرغم من أن التصفيات مازالت طويلة، حيث ستتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، إلا أن قيمة هذا اللقاء كبيرة، ولا يقبل أي من المنتخبين أو جماهيرهما الهزيمة مهما كانت الظروف المحيطة.

بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين لايف

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC السعودية حقوق نقل تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، إلا أنها تذيع جميع المباريات عبر قنواتها المشفرة.

وعلى هذا الأساس، لا توجد قنوات مجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمتابعة مباراة الأرجنتين والبرازيل المرتقبة.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

من المقرر أن تكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة عبر شاشة قناة SSC1 HD المشفرة فقط، والتي تحتاج إلى اشتراك خاص وجهاز GOBX لفك تشفيرها.

الدولة التوقيت السعودية، قطر، البحرين، الكويت 3:30 Am الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان الرابعة والنصف فجرا القاهرة، ليبيا، السودان 2:30 am سوريا، الأردن، لبنان الثالثة والنصف فجرا الأربعاء دول المغرب العربي 1:30 am

من معلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

سيتولى المعلق الشهير فهد العتيبي مهمة التعليق على مجريات مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

يمكنك متابعة قنوات قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026

سيكون البث المباشر لمباراة البرازيل والأرجنتين متاحًا بوسيلة واحدة وهي خلال الاشتراك في الباقة الرياضية من تطبيق شاهد VIP.

متى موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب ماراكانا.

وتنطلق المباراة الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

منتخب الأرجنتين يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة في تصفيات كأس العالم 2026 لأمريكا الجنوبية. بينما يجلس منتخب البرازيل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط. هذه التصفيات هي البوابة الحاسمة للمشاركة في البطولة العالمية.

لمشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر | من هنا

تضم التصفيات لكأس العالم 2026 في أمريكا الجنوبية عشر منتخبات في مجموعة واحدة. يخوضون مباريات ذهاب وإياب لتحديد المتأهلين. يحق لأول ستة منتخبات تصعيد مباشر إلى النهائيات. أما من يحتل المركز السابع، فسيتأهل للملحق العالمي، حيث يمكنه التنافس على فرصة أخرى للوصول إلى البطولة.

هذه التصفيات تشهد منافسة شديدة بين الأمم الجارية في سعيها للتأهل. المنتخب الأرجنتيني يقدم أداءً مميزًا حتى الآن، ويسعى للتأكيد على مكانته في العالم كواحد من الفرق القوية. بينما يجد المنتخب البرازيلي نفسه في وضع صعب، ويحتاج إلى تحسين أدائه إذا أراد التأهل.

المباراة بين البرازيل والأرجنتين في ماراكانا تحمل أهمية خاصة، فهي ليست مجرد مباراة عادية. إنها مناسبة لتحقيق الانتصار وإثبات القوة والتفوق على الغير. الجماهير تترقب هذه المواجهة بشغف، والفريقان لا يمكنهما قبول الهزيمة.

لمشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر | من هنا

المنتخبات تتدرب بجدية وتعمل بلا كلل من أجل تحقيق النجاح في هذه التصفيات الحاسمة. إن الفوز بمباراة مثل هذه يمكن أن يرفع معنويات اللاعبين ويضعهم في موقف متقدم في السباق نحو كأس العالم 2026.

بالنظر إلى القوة والتنافس في هذه المجموعة، يجب على المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني أن يظهروا أداءً مميزًا ويعملوا بتفاني لضمان تحقيق أهدافهم. فمن الضروري أن يكونوا في قمة جاهزيتهم البدنية والذهنية لهذه المباراة المصيرية.

باختصار، مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 هي حدث رياضي كبير يجمع بين قوتين كبيرتين في كرة القدم اللاتينية. الفوز سيكون ذو أهمية كبيرة لكل منتخب، وسيظهر من سيتأهل ويمثل منطقته في البطولة العالمية.

التشكيل الرسمي لمنتخب الارجنتين والبرازيل

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبا البرازيل ضد الأرجنتين التشكيل الرسمي للمواجهة التي ستقام في الثانية والنصف فجرًا على ملعب استاد ماراكانا، ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

التشكيل الرسمي لمنتخب البرازيل

بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين لايف

تشكيل الأرجنتين كالتالي