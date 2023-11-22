أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أن الحكومة قد أقرت الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم إطلاق سراح 50 امرأة وطفلًا خلال فترة قدرها أربعة أيام، وذلك في إطار وقف القتال، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

أكدت إسرائيل التزامها بـ "تواصل النزاع" ضد حماس بعد انتهاء فترة الهدنة، وفقًا لتقارير وكالة "فرانس برس" نقلًا عن الحكومة الإسرائيلية.

عاجل-إسرائيل تؤكد على "تواصل النزاع" ضد حماس بعد انتهاء فترة الهدنة

إطلاق سراح الرهائن سيتم تدريجيًا

في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، أعلن نتنياهو أن إطلاق سراح الرهائن سيتم تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل عددًا أكبر من الرهائن الذين يتم احتجازهم من قبل "حماس".

أثناء اجتماع الحكومة للتصويت على اتفاق الرهائن، أكد نتنياهو أن "القيادات الأمنية تؤيد هذا القرار بشكل كامل، وتشير إلى أن هذا الاتفاق سيمكن الجيش من الاستعداد للمضي قدمًا في القتال".

قبل اجتماعه مع الحكومة بأكملها، التقى نتنياهو يوم الثلاثاء مع حكومة الحرب ومجلس الوزراء الأمني الموسع لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق.

تعتقد مصادر أن حركة حماس تحتجز أكثر من 200 شخصًا الذين اقتادتهم إلى قطاع غزة خلال تسلل مقاتليها إلى إسرائيل في السابع من أكتوبر. شن هؤلاء المقاتلون هجومًا أسفر عن مقتل 1200 شخص وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.