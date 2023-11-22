الصين تنفق 136.5 مليار دولار في 10 أشهر للحفاظ على المياه

أنفقت الصين نحو 136.5 مليار دولار أمريكي على مشروعات الحفاظ على المياه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفقا بيانات أصدرتها وزارة الموارد المائية الصينية.



وأظهرت البيانات التي نشرتها وكالة انباء (شينخوا) الصينية اليوم الأربعاء، أن استثمارات الصين في بناء مرافق الحفاظ على المياه سجل مستوى قياسيا بلغ 974.8 مليار يوان ( نحو 136.5 مليار دولار أمريكي) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023.



وأشارت البيانات إلى أن الصين اطلقت 26400 مشروع للحفاظ على المياه خلال الفترة (يناير - أكتوبر) من العام 2023، بينها 37 مشروعا كبيرا.



وأكدت وزارة الموارد المائية الصينية أن مشاريع الحفاظ على المياه لعبت دورا رئيسيا في استقرار سوق التوظيف، حيث أوجدت ما مجموعه 2.42 مليون فرصة عمل في شتى أنحاء الصين خلال الفترة المشار إليها.



وذكرت أنها ستعمل على تحريك دفعة أخرى من مشاريع الحفاظ على المياه قبل نهاية العام الجاري، والاستفادة من سندات الخزانة على النحو الأمثل للمساعدة في تمويل أعمال بناء تلك المشاريع.

