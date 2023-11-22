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المركزي الأوروبي: خطر التضخم لم يتم تجاوزه بعد

الاقتصاد
بوابة الفجر

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن خطر التضخم لم يتم تجاوزه بعد رغم التراجعات الأخيرة التي سجلها، و"لا يزال أمامنا مشوار".

 

ورات لاجارد في كلمة ألقتها في العاصمة الألمانية برلين أمس الثلاثاء إنه لم يحن الوقت بعد لإعلان الانتصار على التضخم، وأنه لا يزال من الواجب توخي اليقظة إلى حين تراجع معدل التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط بـ 2%.

 

وأضافت لاجارد أن تراجع أسعار الطاقة خفض ضغط الأسعار، موضحة أن البنك المركزي الأوروبي رد على صدمة التضخم في الشهور الماضية بـ "تعديل كبير في السياسة النقدية" أصبحت تأثيراته ملحوظة على نحو متزايد.

 

وأكدت مجددا في كلمتها أن القرارات المستقبلية للبنك المتعلقة بسعر الفائدة ستتوقف على التطور اللاحق للبيانات الاقتصادية.

 

كان المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر وذلك للمرة العاشرة على التوالي، لكنه أبقى على هذا السعر منذ ذلك الحين.

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