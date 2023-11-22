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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-11-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

تعاملات هادئة على تداول الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مما أدى لاستقرار أسعار الذهب عند نفس ارتفاع أمس حيث اختراق سعر أوقية الذهب مستوى المقاومة 2000 دولار لتصبح أسعار الذهب في مصر كالتالي:

 

 

أسعار الذهب اليوم عيار 14

سعر شراء الذهب عيار 14 نحو 1850 جنيها.
سعر بيع الذهب عيار 14 في مصر نحو 1866 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن عند 2775 جنيها.
سعر بيع الذهب عيار 21 آخر تحديث نحو 2800 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

سعر شراء الذهب عيار 24 مستوى 3171 جنيها.
سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 3200 جنيه.

 

سعر جنيه الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الدهب إلى مستوى 22400 جنيه، دون المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.

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