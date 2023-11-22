سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأربعء 22-11-2023

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك وشركات الصرافة على إستقراره، في التعاملات اليومية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية، بينما كان متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حسب التحديث الأخير له لسعر البيع 30.93 جنيها بينما وصل سعر الشراء إلى 30.84 جنيها.

سعر الدولار في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار بالسوق السوداء نحو 50 جنيها اليوم، مقارنة ب51 جنيهًا الأسبوع الماضي.





سعر الدولار في البنوك

وتستعرض بوابة الفجر خلال السطور الآتية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في البنك المركزي وبعض من البنوك الحكومية والخاصة، جاء ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

سعر الدولار اليوم في مصر 20-11-2023

سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم.. 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك بلوم

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - البنك العربي الدولي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم - مصرف المتحد

سعر الدولار اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأثنين نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وسجل اليورو داخل البنك الأهلي المصري 32.94 الشراء وعند البيع سجل 33.43.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم الأثنين نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وسجل اليورو داخل بنك مصر 32.94 الشراء وعند البيع سجل 33.43.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك المركزي المصري اليوم:

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم:

سعر الشراء: 32.94 جنيه

سعر البيع: 33.05 جنيه

سعر الإسترليني مقابل الجنيه اليوم:

سعر الشراء: 37.69 جنيه

سعر البيع: 37.83 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم:

سعر الشراء: 8.22 جنيه

سعر البيع: 8.24 جنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم

سعر الشراء: 99.83 جنيه

سعر البيع: 100.18 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

سعر الشراء: 8.39 جنيه

سعر البيع: 8.42 جنيه