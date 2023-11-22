مؤمن الجندي: رئيس الإسماعيلي يطلب من عمال النادي جمع "الخردة" لبيعها (فيديو)

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، أن نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي طالب العمال بجمع الخردة من كل مكان داخل قلعة الدراويش.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “رئيس الإسماعيلي طالب العمال بجمع الخردة لبيعها أول الشهر المقبل”.

وتابع: “هل من العدل وصول نادي الإسماعيلي لهذه المرحلة، لتحاصره الأزمات من كل جانب”.

وأكمل: “الإسماعيلي نادي كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية من أكبر القواعد في الكرة المصرية، فلا بد من تدخل”.

وواصل: “أدعو الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل المبكر قبل ما الجميع يحزن على الإسماعيلي”.

واختتم قائلًا: “الإسماعيلي مديون ولديه أزمات في كل الملفات، فلا بد من وجود فكر جديد بشباب لديهم قدرة على التغيير داخل قلعة الدراويش”.