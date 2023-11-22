عاجل.. أزمة بين حسام غالي ومحمود الخطيب وسر الاجتماع المنفرد في الأهلي

مؤمن الجندي يكشف الحقيقة

كشف الإعلامي مؤمن الجندي، حقيقة الأزمة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بعد غياب الأخير عن التواجد في القلعة الحمراء.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي “فاول”: “كل الأنباء التي تناولت وجود أزمة بين محمود الخطيب وغالي غير صحيحة بالمرة”.

وأضاف: “لا توجد أي أزمة بل كل ما في الأمر أن حسام غالي حصل على إذن من محمود الخطيب لقضاء اجازة قصيرة، لذلك تغيب عن الظهور في الأهلي”.

وتابع: “بالعكس حدث اجتماع منفرد بين الخطيب وغالي منذ عشرة أيام”.

وأشار إلى أن محمود الخطيب أجرى ثلاث اجتماعات مع عدلي القيعي رئبس شركة الكرة، ولجنة التخطيط بحضور زكريا ناصف ومحسن صالح والأخير مع إدارة قطاع الناشئين قبل سفره إلى دبي.

الجندي يؤكد مارسيل كولر لا يريد صلاح محسن

وأوضح: "في مفاوضات مع صلاح محسن تمت من قبل، ومن الممكن أن يتم فتح هذا الملف من جديد وخاصة لإن مارسيل كولر لا يريد اللاعب في الفترة المقبلة"



واختتم: "الأهلي يحاول أن يقنع صلاح محسن للدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، ولكن اللاعب رافض بشكل نهائي لأنه لا يريد أن يدخل في صفقات تبادلية مرة أخرى، مصرًا على الرحيل نهائيًا، وهناك خوف من الأهلي بالإنتقال إلى الزمالك".