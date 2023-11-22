مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

استمرت مؤشرات البورصة المصرية، في الارتفاع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 24978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 30146 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 10629 نقطة.



وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 5042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 7377 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5818 نقطة.



وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: جدوى للتنمية الصناعية، وغاز مصر، وفتنس برايم للأندية الصحية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعامة للصوامع والتخزين.



كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ شراء شركة دلتا للإنشاء والتعمير، عدد 5.8 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 18.50 جنيه للسهم، وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية بشطب أسهم الشركة من البورصة اختياريًا.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير 900.5 ألف سهم، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 45 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.8 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 880 ألف سهم، 105 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 355.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعبوات الطبية، ومصر للفنادق عدد 3321 سهم، 188.6 ألف سهم، 8989 سهم، على الترتيب.



واشترت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2000 سهم، لكل شركة، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد مليون سهم، 3400 سهم، على التوالي.



كما أعلنت شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمتحدة للإسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، شراء الأولى عدد 210.9 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية عدد 2.4 مليون سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.69% من أسهم رأس المال.



في سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات نشاط بلغت 16 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وبلغ صافي أرباح 29.5 مليون جنيه.



وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغت 174.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بنسبة نمو 2.3%، وبلغ إجمالي الأصول 171.3 مليار جنيه خلال الشهر ذاته بنسبة نمو 2%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 24.4 مليار جنيه بنسبة 16.8%.



وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 271.5 مليون جنيه خلال الفتر من يوليو إلى أكتوبر عام 2023، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 54 مليون جنيه.



وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، فائض مالي قدره 3.6 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر عام 2023 مقابل 1.1 مليون جنيه خلال الشهر المماثل من العام المالي السابق.



في سياق منفصل قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إنها مستمرة في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة أوراسكوم المالية القابضة عن طريق مبادلة الأسهم، ولم تتراجع عن تنفيذ عرض الاستحواذ المقرر تقديمه، وحاليًا بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

