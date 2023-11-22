ايجي بست مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 مترجمة HD كاملة بدون إعلانات.. قصة عشق المؤسس عثمان مدبلج Kurulus Osman الحلقة 137

ايجي بست مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 مترجمة HD كاملة دون إعلانات.. قصة عشق المؤسس عثمان مدبلج Kurulus Osman الحلقة 137، ينتظر عدد كبير من عشاق الدراما التركية عرض الحلقة الجديدة من المسلسل التاريخي المؤسس عثمان الذي أصبح على قوائم محركات البحث لسنوات لما يعرضه من أحداث ووقائع حدثت بالفعل خلال قيام الدولة العثمانية والحروب والصراعات التي خاضها عثمان أمام أعدائه من المغول والتتار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 136.

المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان يواصل جذب المشاهدين وعشاق الدراما التركية حول العالم العربي. وفي انتظار الكثير من المتابعين، تم عرض الحلقة الجديدة رقم 136 والتي تعد حلقة مرتقبة بشدة. يتميز المسلسل بتقديم وقائع وأحداث تاريخية حقيقية من فترة الدولة العثمانية، والتي تشمل الصراعات والحروب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد أعدائها في ذلك الوقت، مثل التتار والمغول.

قصة المسلسل تركز على حياة المؤسس عثمان، الذي تولى الحكم بعد وفاة والده أرطغرل. يقوم المؤسس عثمان بمواجهة الأعداء والمعارك من أجل إعادة الحياة والقوة للدولة العثمانية، وحمايتها من التهديدات الخارجية. يتناول المسلسل تحدياته وصعوباته في بناء إمبراطورية قوية، وكذلك مكامن الصراع والمؤامرات التي واجهها.

قصة عشق المؤسس عثمان مدبلج Kurulus Osman الحلقة 137

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس

يذاع مسلسل قيامة عثمان عبر العديد من القنوات والمنصات الإلكترونية، كما يذاع علي قناة atv التركية كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وكذلك عبر قناة الفجر الجزائرية ومنصة قصة عشق كل يوم خميس من كل أسبوع، ويمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية من خلال هذة المعلومات:

التردد: 12645.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 الجزء الخامس مترجمة

في الحلقة السابقة من المؤسس عثمان شهدنا صراعًا عنيفًا بين الصليبيين والأتراك المسلمين، وقد بدأ البيزنطيون في تنفيذ غاراتهم المتتالية بهدف القضاء على وجود الأتراك في المناطق الحدودية، حيث كانت هذه الخطوة ناجمة عن خوفهم من إمكانية فتح الأتراك قلاعهم، ولذلك قرروا التنكر في زي المسلمين.

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 قصة عشق | من هنا

حيث يعيشون بينهم حتى يكسبوا ثقتهم، تلا ذلك أن قاموا ببث الفساد في الأرض، من خلال سرقة الذهب الذي تبقى من إرث الدولة السلجوقية، كما قاموا فيما بعد بتوجيه التهمة إلى السيد بايندر، ولكن بجهود عثمان وابنه علاء الدين، تمكنوا من كشف مخططهم وتبرئة السيد بايندر من تلك التهمة الشنعاء.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة137

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 08:00 مساءً بتوقيت تركيا، ويعاد عرض المسلسل في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 137 قصة عشق | من هنا

ويترقب الجميع عرض الحلقة خلال الساعات القادمة ومعرفة الاحداث التي جرت بالحقلة ويعد المؤسس عثمان من اهم الاعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي وإستطاع ان يحقق نجاح كبير للغاية في فترة عرضة.