تتميز المأكولات اللبنانية بتنوعها وتركيبتها الفريدة التي تجمع بين النكهات الشرقية والتقنيات الغربية، مما يجعلها واحدة من أشهر المطابخ في المنطقة. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أشهر الأكلات اللبنانية ونقدم لكم نظرة على كيفية تحضيرها بطريقة لذيذة.

الحمص (الحمص بالطحينة):



يُعتبر الحمص من الأطباق الرئيسية في المطبخ اللبناني. تحضّر هذه الوجبة الشهية من حبوب الحمص المسلوقة والمطحونة، ويتم خلطها مع الطحينة وعصير الليمون والثوم. تُقدم الحمص مع زيت الزيتون ورشة من البابريكا لتحسين النكهة.

طريقة التحضير:

- قومي بسلق حبوب الحمص حتى تصبح طرية.

- قومي بخلط الحمص المسلوق بالطحينة وعصير الليمون والثوم في الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم.

- قومي بتقديم الحمص في طبق التقديم ورشي زيت الزيتون والبابريكا.

التبولة:



تُعتبر التبولة سلطة منعشة وصحية تتكون من الطماطم المفرومة، والخيار، والبقدونس، والنعناع، والبصل، والبرغل المحمص. تُخلط هذه المكونات مع زيت الزيتون وعصير الليمون لتشكل تبولة خفيفة ولذيذة.

طريقة التحضير:

- اغسلي وقطعي الخضار إلى قطع صغيرة.

- اخلطي الخضار مع البرغل المحمص.

- أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون وقلِّبي المكونات جيدًا.

- قدمي التبولة في طبق التقديم.

اشهر الأكلات اللبنانية وأسرار تحضيرها الشهية

الكبة نيّة:



تُعد الكبة نيّة واحدة من الأطباق التقليدية في المطبخ اللبناني. يتم تحضيرها من لحم البقر المفروم والبرغل، وتُعدّ وتُشكل إلى كرات ثم يتم حشوها بخليط من اللحم والبصل والصنوبر.

طريقة التحضير:

- اخلطي لحم البقر المفروم مع البرغل والبصل المفروم والتوابل.

- شكلي الكبة إلى كرات واحشيها بخليط اللحم.

- قدمي الكبة بجانب صلصة اللبن أو الطحينة.

الفتوش اللبناني:



الفتوش يعتبر سلطة منعشة تحتوي على الطماطم والخيار والبصل والبقدونس والنعناع. تُحضّر السلطة بشكل رئيسي بالزيت وعصير الليمون، وتُقدّم عادة مع رقائق الخبز المحمصة.

طريقة التحضير:

- قطعي الخضار إلى قطع صغيرة.

- اخلطي الخضار مع النعناع والبقدونس.

- أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل.

- قدمي الفتوش مع رقائق الخبز المحمصة.

تُعدّ المأكولات اللبنانية مصدر إلهام لعشاق الطهي، حيث تقدم مزيجًا متناغمًا من النكهات والمكونات الطازجة. استمتعوا بتحضير هذه الأطباق الشهية وشاركوها مع أحبائكم لتجربة تذوق فريدة.