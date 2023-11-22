تعتبر المعكرونة بالباشميل واللازانيا قمة الرفاهية والتميز،إن هاتين الوصفتين تجمعان بين طعم المعكرونة اللذيذة وغنى صوص الباشميل والحشوة اللذيذة، مما يخلق تجربة طهو لا تُقاوَم.

دعونا نستكشف سويًا فن إعداد المعكرونة بالباشميل واللازانيا، ونتعرف على أسرار تحضيرهما.

المعكرونة بالبشاميل

المكونات:

- 250 جرام معكرونة (تفضل نوعًا مثل البني أو الفيتوتشيني)

- 3 ملاعق كبيرة زبدة

- 3 ملاعق كبيرة طحين

- 3 كوب حليب

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- رشة من جوزة الطيب

- 1/2 كوب جبنة موزاريلا مبشورة

اسهل طرق تحضير المعكرونة بالبشاميل واللازانيا

طريقة التحضير:

1. قم بغلي المعكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم صفّيها واتركها جانبًا.

2. في قدر، قم بذوبان الزبدة على نار متوسطة.

3. أضف الطحين وقم بتحريكه باستمرار حتى يحمر قليلًا.

4. أضف الحليب تدريجيًا واستمر في التحريك حتى يتكون صوص باشميل ناعم.

5. أضف الملح والفلفل وجوزة الطيب، واستمر في الخلط حتى يتماسك الصوص.

6. أضف الجبنة الموزاريلا واستمر في التحريك حتى تذوب وتمتزج جيدًا.

7. أضف المعكرونة المستوية إلى الصوص وامزجها برفق حتى تتغلف المعكرونة بالباشميل.

8. قدم المعكرونة في صحن التقديم وزيّنها بالجبنة الموزاريلا المبشورة.

لازانيا:

المكونات:

- 250 جرام لازانيا (ورق اللازانيا)

- 500 جرام لحم بقر مفروم

- 1 بصل مفروم

- 2 فص ثوم مهروس

- 1/2 كوب صلصة طماطم

- 2 كوب صلصة بيشاميل

- ملح وفلفل أسود

- 1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

اسهل طرق تحضير المعكرونة بالبشاميل واللازانيا

طريقة التحضير:

1. قم بطهي ورق اللازانيا حسب تعليمات العبوة، ثم صفّيه.

2. في مقلاة، قم بقلي البصل والثوم حتى يصبحان ذهبيين.

3. أضف اللحم المفروم وقلّب حتى ينضج ويأخذ اللون البني.

4. أضف الصلصة الطماطم والتوابل واتركها تغلي لبضع دقائق.

5. في صينية خاصة باللازانيا، ضع طبقة من ورق اللازانيا ثم قم بوضع طبقة من الحشوة وصلصة الباشميل.

6. استمر في تكرار الطبقات حتى الانتهاء، ثم اختم الطبق بصلصة الباشميل.

7. رش الجبنة البارميزان المبشورة على الوجه.

8. أدخل الصينية إلى الفرن المحمّى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى يحمر الوجه.

تتيح لنا وصفتا المعكرونة بالباشميل واللازانيا تجربة فريدة من نوعها، حيث يلتقي النكهات الغنية والمكونات اللذيذة لإنتاج وجبة شهية تأسر الحواس. استمتع بإعدادها في المنزل وشاركها مع أحبائك لتشعروا بطعم الرفاهية في كل لقمة.