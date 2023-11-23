القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز

 

يحل فريق مازيمبي الكونغولي، ضيفا ثقيلا على حساب بيراميدز، يوم الجمعة 24 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بيراميدز ومازيمبي

تذاع تلك المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث تعد هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة.

تُقام المباراة بين فريقي بيراميدز ومازيمبي في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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يذكر أن بيراميدز يريد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وذلك حسب التصريحات التي تم إصدارها من جانب المسئولين بأن هدفهم حصد كل الألقاب خلال الموسم الجاري.

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