بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره التايلاندي يوقعان مذكرة تفاهم

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد التايلاندي، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين، بما يعزز أنشطة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التوقيع تم على هامش منتدى بنوك التصدير والاستيراد الآسيوية المنعقد في مدينة سيدني الاسترالية حاليًا.



وقالت إن مذكرة التفاهم تأتي بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات التجارية بين الطرفين في مجالات تصدير واستيراد المنتجات والخدمات، وتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم خطوط الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية المعززة لنفاذ الصادرات السعودية للأسواق الآسيوية ويمكّن الواردات الآسيوية من الدخول للأسواق السعودية.