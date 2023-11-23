صندوق أبوظبي للتنمية يدشن محطة للطاقة الشمسية في الصومال

الاقتصاد
بوابة الفجر

دشن صندوق أبوظبي للتنمية مشروع محطة للطاقة الشمسية في الصومال تبلغ قدرتها الإنتاجية 3.5 ميغاواط، وذلك بهدف تلبية احتياجات مدينة "بوصاصو" من الكهرباء وتأمين الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة.


وتساهم المحطة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، في دعم قطاع الطاقة لإقليم بونتلاند الصومالي، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وتوفير فرص عمل جديدة للسكان، وتحقيق التنمية الاقتصادية.


وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية إن تدشين المحطة يعمل على ضمان توفير إمدادات موثوقة من الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف لسكان إقليم بونتلاند والمناطق الأخرى، لا سيما وأن العديد من القرى والمناطق الريفية في الصومال تعاني من نقص في كميات الطاقة المولدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التنموية المختلفة في البلاد، كما يسهم المشروع في انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

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