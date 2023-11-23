شركة سعودية تطلق أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة

دشنت شركة "ناقل" المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة، بعد منحها الترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل.



وتهدف الشاحنات، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلوك استخدام وسائل النقل.



ويتضمن الإطلاق، تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة "ناقل" لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.



وقال الدكتور فادي البحيران الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "ناقل" إن الشركة حريصة على التوافق التام مع أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، والاعتماد التدريجي على الطاقة النظيفة في تشغيل أسطولها من شاحنات النقل، وعلى حماية البيئة والمحافظة عليها.