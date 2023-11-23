أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23-11-2023

الاقتصاد
بوابة الفجر

حافظت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس، على نفس أسعارها أمس برغم من ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية للذهب الأصفر.

واستقر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2730 جنيها، بينما سجلت الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1995 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1989 دولار.


ومازالت التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، والحرب على غزة، تلقي بظلالها على أسواق الذهب، التي تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، مما دفع المستثمرين إلى التحوط بالذهب كملاذ أمن. وهو ما أدى إلى ارتفاع
أسعار الذهب.

ونستعرض خلال السطور التالية آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في مصر


سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3120 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2730 جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2340 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1820 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21840 جنيها.

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1995 دولار.

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