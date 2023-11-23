موانئ البحر الأحمر تتداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و471 شاحنة و89 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 178 شاحنة و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و293 شاحنة و81 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا، اليوم، السفينتان الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و141 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن، وهي: (كوين، آيلة، وآور).

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 338 راكبًا بموانيها.