سفير اليابان بالقاهرة: دعمنا 176 مشروعا في قطاعات التعليم والصحة والمياه بمصر

قال السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، إن حكومة بلاده ستقوم بدعم مشروع تحسين مدرسة الأطفال ذوي الإعاقة الحركية "جنة"، في السيدة زينب بمحافظة القاهرة، من خلال منح نحو 102 ألف دولار أمريكي، من أجل تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للأطفال ذوي الإعاقة الحركية.

وأوضح السفير، خلال مؤتمر اليوم بمقر إقامته بالقاهرة، أن مدرسة جنة هي المدرسة الابتدائية الحكومية الوحيدة في محافظة القاهرة التي تقبل الأطفال ذوي الاعاقة الحركية، ويلتحق بها 225 طفلا من مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف السفير أنه على الرغم من أهمية المدرسة في تعليم الأطفال، إلا أن مبناها، الذي تم بناؤه في عام 1954، قد تدهور، وأصبح غير قادر على قبول جميع المتقدمين بسبب ضيق المساحة.

وأشار السفير أنه ولتحسين هذا الوضع، سيقوم المشروع بتجديد مبنى المدرسة، وبناء ثلاثة فصول دراسية إضافية، وتوفير المعدات المدرسية والمعدات الرياضية.

وقال السفير أنه وبمجرد اكتمال المشروع، سيكون لدى المدرسة معدات التمرين والمساحة اللازمة لإعادة التأهيل الضرورية للأطفال ذوي الإعاقات الحركية المختلفة، وستتمكن المدرسة من قبول عدد أكبر من الأطفال، مما سيساهم في تحسين البيئة التعليمية لهذه المدرسة.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم بين اليابان ومصر، قال السفير أنه تم الإعلان عن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى اليابان في عام 2016، وذلك بناءً على قناعة الزعيمين بأن تنمية القدرات البشرية هي مفتاح بناء الأمم.

وأضاف السفير: أعتقد أن هذا المشروع أيضًا سيساهم في التنمية البشرية في منطقة السيدة زينب، وبالتالي في مصر، وفي دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعليم الشامل.

وتابع السفير: كما أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أن المجتمع المدني كان له دور كبير في تطوير قطاع التعليم في مصر، فمن خلال الاستماع إلى أصوات السكان المحليين وتحديد الاحتياجات والمطالب الفعلية للمجتمع، ساهمت المنظمات غير الحكومية المصرية في التطوير في مصر جنبا إلى جنب مع المبادرات ذات الصلة للحكومة المصرية، لذلك نقدر ونحترم دور المنظمات غير الحكومية.

وأضاف: لقد قدمت سفارة اليابان ما يقرب من 10 ملايين دولار أمريكي في مصر منذ عام 1994، ودعمت 176 مشروعا في جميع أنحاء مصر في عدة قطاعات بما في ذلك التعليم والصحة والمياه والتدريب المهني وتمكين المرأة ودعم ذوي الإعاقة، وستواصل سفارة اليابان العمل مع مختلف المنظمات غير الحكومية في مصر لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من السكان المحليين من خلال تنفيذ منحة اليابان للمشاريع الأساسية للأمن الإنساني "كوسانوني".

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