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سرقة 115 مليون دولار من منصتين للعملات المشفرة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


تعرضت منصتان للعملات المشفرة، يستثمر بهما رائد الأعمال جاستن صن، ‏للاختراق مما أدى للاستيلاء على 115 مليون دولار.‏


وشملت القرصنة اختراق منصة ‏HTX‏ للعملات المشفرة والتي كانت معروفة سابقًا ‏باسم ‏Huobi‏ حيث تمكن القراصنة من الاستحواذ على عملات مشفرة منها بقيمة ‏‏30 مليون دولار.‏


وفي حادث منفصل، أعلنت شركة تحليلات الأسواق ‏CryptoQuant‏ أن عملات ‏مشفرة بقيمة 85.4 مليون دولار قد سرقت من منصة ‏Heco Chain، وكانت أغلب ‏السرقة في صورة عملتي ‏USDT‏ وإيثر.‏


كما سرقت أيضا وحدات من العملة المشفرة ‏HBTC‏ الخاصة بمنصة ‏HTX‏ مما ‏تسبب في هبوط سعر ‏HBTC‏ بأكثر من 5%.‏


وبناء على بيانات ‏CryptoQuant، فإن نحو 11.1 ألف عملة إيثر تقدر قيمتها ‏بنحو 23 مليون دولار قد سحبت من بورصة ‏HTX‏ خلال ساعات قليلة.‏

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