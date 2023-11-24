سرقة 115 مليون دولار من منصتين للعملات المشفرة
تعرضت منصتان للعملات المشفرة، يستثمر بهما رائد الأعمال جاستن صن، للاختراق مما أدى للاستيلاء على 115 مليون دولار.
وشملت القرصنة اختراق منصة HTX للعملات المشفرة والتي كانت معروفة سابقًا باسم Huobi حيث تمكن القراصنة من الاستحواذ على عملات مشفرة منها بقيمة 30 مليون دولار.
وفي حادث منفصل، أعلنت شركة تحليلات الأسواق CryptoQuant أن عملات مشفرة بقيمة 85.4 مليون دولار قد سرقت من منصة Heco Chain، وكانت أغلب السرقة في صورة عملتي USDT وإيثر.
كما سرقت أيضا وحدات من العملة المشفرة HBTC الخاصة بمنصة HTX مما تسبب في هبوط سعر HBTC بأكثر من 5%.
وبناء على بيانات CryptoQuant، فإن نحو 11.1 ألف عملة إيثر تقدر قيمتها بنحو 23 مليون دولار قد سحبت من بورصة HTX خلال ساعات قليلة.