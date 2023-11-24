بعد غد.. حملة مواطن بأمريكا تعقد مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

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بوابة الفجر

تقيم حملة مواطن بأمريكا بعد غد الأحد مؤتمرا حاشدا يهدف إلى دعم الوطن  وحث أبناء  الجالية المصرية بأمريكا على أهمية  المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطني واستحقاق دستوري.
وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن بولاية نيويورك:" أعضاء الحملة، منذ  أكثر من شهر  ينظمون  فعاليات متتالية تهدف الحشد  للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة"
وأضافت أن حملة مواطن في  أمريكا قد وجهت الدعوة لرموز الجالية بمختلف الولايات الأمريكية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام.

وتشير منسق عام حملة مواطن في نيويورك إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي حضورا مميزا من ناحية وكبيرا من ناحية أخرى.

 وأكدت أن أبناء الجالية المصرية في أمريكا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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