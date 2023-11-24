بث مباشر تويتر " الشوط الثاني " | الآن مشاهدة مباراة النصر والاخدود اليوم في الدوري السعودي.. يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاخدود يلا شوت اليوم

جولة في الدوري السعودي بين Al-Nasr Al-Saudi VS Al-Akhdood اليوم، بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاخدود يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، في لقاء مثير يستضيف النصر منافسه الأخدود على أرض ملعب "الأول بارك"، ضمن فعاليات الجولة 14 من الدوري السعودي لعام 2024. يأتي النصر إلى هذه المواجهة وهو يسعى لمواصلة مسيرته الرائعة في البطولة بعدما حقق نتائج إيجابية فقط منذ الجولة الثانية من دوري روشن، حيث انتصر في جميع مبارياته باستثناء مباراة واحدة انتهت بالتعادل أمام أبها.

تفاصيل الشوط الأول بين العالمي والاخدود

سيطر لاعبو النصر علي مجريات الشوط الأول وأضاعوا العديد من الفرص.وكان لدي رونالدو فرصة محققة في الشوط الأول لولا ثبات دفاع الأخدود.وخطف سامي النجعي هدف النصر الوحيد في الدقيقة 16.

مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

وتقدم «بوابة الفجر» بث مباشر لمباراة النصر والأخدود، اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل رفقاء كريستيانو رونالدو.

وتنطلق مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، وبالنظر إلى هذا الترتيب الممتاز، يعلم النصر جيدًا أن الفوز في هذه المباراة ضروري للمحافظة على زخمه وتحفيز الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الديربي المنتظر أمام الهلال في ديسمبر يعزز أهمية هذه المباراة بشكل كبير.

من جهة أخرى، يدخل الأخدود هذا اللقاء وهو يحتل المركز السادس عشر ويواجه تهديد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعدما حصل على 10 نقاط فقط في أول 13 مباراة. على الرغم من الفارق الكبير في الترتيب بين الفريقين، إلا أن الدوري السعودي شهد العديد من المفاجآت هذا الموسم، مما يجعل المهمة صعبة للنصر ويضع ضغطًا إضافيًا على كتيبة المدرب لويس كاسترو قبل هذه المباراة المهمة.

مشاهدة مباراة النصر والاخدود يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024

ستتاح مباراة النصر والأخدود للمشاهدين داخل المملكة العربية السعودية عبر القناة الرياضية SSC1 SD بشكل مجاني. وهذا يعني أن جميع محبي كرة القدم في السعودية سيتمكنون من متابعة هذه المباراة الهامة دون الحاجة إلى الاشتراك في أي خدمة مدفوعة، مما يجعل البث متاحًا للجميع.

لكن إذا كنت من محبي الجودة العالية وترغب في تجربة مشاهدة أفضل، أو إذا كنت خارج المملكة العربية السعودية، ستحتاج إلى الاشتراك في خدمة قناة SSC1 HD المشفرة. هذه الخدمة توفر جودة عالية للصورة مع تفاصيل ووضوح أكبر، مما يمنحك تجربة مشاهدة رائعة. إن اشتراكك في هذه الخدمة سيمكنك من الاستمتاع بالمباريات الرياضية بشكل مميز وممتع.

من الجدير بالذكر أن القنوات الرياضية المشفرة توفر أيضًا مزايا إضافية للمشتركين، مثل تحليلات تقنية متقدمة وإحصائيات دقيقة عن المباريات، بالإضافة إلى محتوى إضافي وبرامج تحليلية وتغطية موسعة للأحداث الرياضية. هذا يجعل الاشتراك في القنوات المشفرة خيارًا جذابًا للمشجعين الذين يتطلعون لتجربة مشاهدة متكاملة وممتعة لمبارياتهم المفضلة.

تردد قناة SSC HD 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

موعد مباراة النصر ضد الأخدود اليوم في الدوري السعودي 2023/2024

في لقاء مثير يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر وفريق الأخدود، ستقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي نسخة 2023/2024. سيكون استاد الأول بارك مضيفًا لهذه المواجهة المهمة.

يحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024، حيث نجح في تحقيق 31 نقطة من خلال 13 مباراة جرت حتى الآن. بينما يتذيل فريق الأخدود جدول الترتيب في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط.

تتوقع هذه المباراة أن تكون مثيرة ومحمومة بالتنافس، حيث يسعى النصر إلى تحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الهلال على صدارة الجدول. بينما يحاول الأخدود تحقيق نتائج إيجابية للتغلب على وضعه في الترتيب وتحقيق البقاء في دوري روشن.

ستكون هذه المباراة مناسبة رياضية هامة ينتظرها عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وسيشهدون تنافسًا شرسًا ومشوقًا بين الفريقين على أرض الملعب.

ويأتي موعد مباراة النصر ضد الأخدود اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، لتبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل النصر السعودي اليوم

حراسة المرمى نواف العقيد خط الدفاع سلطان الغنام - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو خط الهجوم أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

تشكيل الأخدود ضد النصر اليوم

حراسة المرمى باولو فيتور خط الدفاع حامد المنصور - أندريه بوركا - سعيد الربيعي - كفيركفيليا - حسين الزبداني خط الوسط صالح الحارثي -فلورين تاناسي-المولد -أليكس كويادو خط الهجوم لياندرو- تاوامبا

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي 2024

يمكنك مشاهد مباراة النصر والأخدود بث مباشر مجانًا إذا كنت داخل السعودية، وذلك عبر تطبيق شاهد ولكن بجودة الصورة العادية SD. هذا يعني أن جميع محبي الرياضة في المملكة العربية السعودية سيتمكنون من متابعة المباراة بسهولة دون الحاجة إلى الاشتراك في خدمات إضافية، مما يتيح للجميع فرصة مشاهدة الحدث الرياضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأخدود | من هنــــا

أما إذا كنت خارج حدود المملكة أو ترغب في تجربة جودة صورة عالية الدقة HD، فعليك الاشتراك في باقة القنوات الرياضية من خدمة شاهد VIP. هذا الاشتراك سيمكنك من مشاهدة المباراة بجودة عالية ووضوح ممتاز، مما يضيف لتجربة المشاهدة قيمة إضافية ويمكنك من متابعة التفاصيل واللحظات الهامة بشكل أفضل.

بالنسبة لعشاق الرياضة خارج السعودية، فإن هذا الاشتراك يتيح لهم فرصة مشاهدة المباريات والأحداث الرياضية المفضلة لديهم بأعلى جودة ممكنة، مما يجعلها تجربة مشاهدة مثالية.

3 غيابات تهدد النصر أمام الأخدود

يواجه فريق النصر تحديات كبيرة في المباراة المنتظرة أمام الأخدود في إطار منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي. الفريق يواجه احتمالية فقدان لاعبين مهمين في هذه المباراة، وهما ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش، اللذين قد يكونان غائبين عن المشاركة الأساسية في المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والأخدود | من هنــــا

إذا تأكدت غيابات هؤلاء اللاعبين الرئيسيين، ستكون هذه ضربة قوية للنصر ولمدربه وجماهيره. ساديو ماني، النجم السنغالي، يعتبر أحد أهم العناصر الهجومية في صفوف الفريق، وغيابه سيكون نقصًا كبيرًا في الهجوم. بالمثل، مارسيلو بروزوفيتش، اللاعب الكرواتي، يمتلك خبرة كبيرة في وسط الملعب ويعتبر أحد ركائز الوسط، وغيابه سيكون أيضًا صعبًا على الفريق.

إلى جانب هذه الغيابات المحتملة، هناك لاعبين آخرين قد يكونوا غائبين عن المباراة بسبب الإصابات والمشاكل الصحية، مما يضع فريق النصر في موقف صعب قبل هذه المباراة الهامة. لكن على الجانب الإيجابي، يتمتع النصر بعمق في تشكيلته ويملك لاعبين آخرين قادرين على الاندماج وتعويض الغيابات.

سيكون على مدرب الفريق واللاعبين تحفيز أنفسهم والتركيز على تحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة الصعبة، حيث يعرفون جيدًا أهمية كل نقطة في مشوارهم للمنافسة على لقب الدوري.

تشكيل النصر أمام الأخدود