برعاية أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد..مركز بي لامباس يستضيف حفل توقيع «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» للباحث شريف رمزي

استضاف مركز بي لامباس للدِّراسات القبطيَّة، بكنيسة السَّيِّدة العذراء بمهمشة، أمس الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣، حفل توقيع كتاب «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة»، بحضور نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس منطقة شرق السِّكَّة الحديد، ونُخبة من الأساتذة والباحثين والدَّارسين.

يتصدّر الكتاب اسم قداسة البابا تواضروس الثَّاني، بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، الذي قدَّم للعمل ووصفه بالتُّحفة الموسوعيَّة. وقدّم له أيضًا العديد من عُلماء الكنيسة بمصر الخارج: نيافة الأنبا مكاريوس أسقُف المنيا وتوابعها، الأستاذ الدُّكتور أشرف إسكندر صادق أستاذ الآثار المصريَّة والقبطيَّات وآثار الكتاب المقدَّس في جامعة ليموج بفرنسا، الأستاذ الدُّكتور چوزيف موريس فلتس أستاذ علم آباء الكنيسة بالكُلِّيَّات الإكليريكيَّة في مصر والخارج، الدُّكتور صموئيل قزمان معوَّض الباحث بقسم القبطيَّات في جامعة مونستر بألمانيا.

الإصدار الجديد من «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» حقّقه الباحث «شريف رمزي» عضو اللَّجنة الباباويَّة للتَّاريخ القبطيّ، ويقع في ٩٠٠ صفحة من القطع الكبير وبغلاف مُقوَّى (Hardcover).

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