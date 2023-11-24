تعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة البقع الداكنة على البشرة، سواء كانت ناتجة عن التعرض المستمر للشمس، أو بسبب حب الشباب، أو تغيرات في لون الجلد. يبحث الكثيرون عن وسائل فعّالة وطبيعية لتفتيح هذه البقع وتحسين مظهر البشرة،إليك بعض الخلطات والماسكات الطبيعية التي يمكنك تجربتها في المنزل

1. خلطة الليمون والعسل:

- المكونات:

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من العسل النقي.

- الطريقة:

- اخلطي عصير الليمون والعسل جيدًا في وعاء صغير.

- ضعي الخليط على البقع الداكنة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

- اشطفي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر.

2. ماسك الزبادي والعسل:

- المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي.

- ملعقة صغيرة من العسل.

- الطريقة:

- قومي بخلط الزبادي والعسل حتى تحصلين على خليط ناعم.

- طبقي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

3. ماسك الأفوكادو وزيت اللوز:

- المكونات:

- نصف أفوكادو ناضج.

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

- الطريقة:

- اهرسي الأفوكادو واخلطيه مع زيت اللوز.

- طبقي الخليط على البقع الداكنة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

- اغسلي بشرتك بلطف بالماء الدافئ.

ماسكات طبيعية لتفتيح الإبط والركب:

تعتبر مناطق الإبط والركب من المناطق التي قد تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على نعومتها وتفتيح لونها. إليك مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف:

1. ماسك الليمون والسكر:



- المكونات:

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

- ملعقة صغيرة من السكر.

- الطريقة:

- قومي بمزج عصير الليمون مع السكر للحصول على خليط.

- قومي بفرك هذا الخليط بلطف على الإبط والركب لمدة 5-10 دقائق.

- اشطفي بالماء الفاتر.

2. ماسك القهوة وزيت جوز الهند:



- المكونات:

- ملعقة صغيرة من حبوب القهوة المطحونة.

- ملعقة صغيرة من يت جوز الهند.

خلطات وماسكات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة

- الطريقة:

- اخلطي حبوب القهوة المطحونة مع زيت جوز الهند حتى تحصلي على عجينة.

- ضعي هذه العجينة على الإبط والركب وافركي بلطف لمدة 5 دقائق.

- اشطفي بالماء وجففي بلطف.

تذكير: قبل تطبيق أي مستحضر على بشرتك، يفضل إجراء اختبار صغير على جزء غير ملحوظ من البشرة للتحقق من عدم حدوث رد فعل تحسسي. كما يُنصح دائمًا بالتحدث مع أخصائي الجلدية قبل استخدام أي مستحضر جديد، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية خاصة.