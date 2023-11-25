سوق الصرف الأجنبي في الصين تعلن عن معاملات بقيمة 16.24 تريليون يوان في أكتوبر

ا) سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة إجمالية بلغت 16.24 تريليون يوان - أي ما يعادل 2.26 تريليون دولار أمريكي - في أكتوبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية

وبلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 2.71 تريليون يوان الشهر الماضي، وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.53 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

من حيث المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمية للسوق الفورية 4.08 تريليون يوان، وبلغ حجم سوق المشتقات 12.16 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد بلغ 209.15 تريليون يوان في الأشهر العشرة الأولى.