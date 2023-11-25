اليوم.. 22 فارسا فى نهائى الجائزة الكبرى للفروسية بسقارة.. و"كلنا معاك "شعار البطولة

تحت شعار "كلنا معاك" تقام اليوم السبت منافسات الجائزة الكبرى للفروسية لقفز الموانع، على مضمار ملاعب مركز رباب بسقارة بمحافظة الجيزة والتى تأهل لها 22 فارسا وفارسة والتى تبلغ قيمة جوائزها مليون جنيه مصرى، ضمن فعاليات بطولة مصر الدولية الأولى التى ينظمها الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والتى أنطلقت أمس وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ضمن الدوري العربي المؤهل لكأس العالم للفروسية،

قال اللواء سيد معوض مدير البطولة أن هذه البطولة تعد باكورة البطولات الدولية التى تنظمها مصر تحت إشراف الاتحاد الدولى، ويتولى التحكيم فيها مجموعة من الحكام الدوليين، فضلا عن مصممين موانع ومساعدين معينين من قبل الاتحاد الدولى، مشيرا إلى أن البطولة يشارك فيها مجموعة من فرسان بعض دول العالم، بجانب الفرسان المصريين، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية يحرص على إقامة هذه البطولات على أرض مصر لرفع المستويين الفنى والمهاري للفرسان المصريين المشاركين، والتي تضمن لهم مزيدا من الإحتكاك الدولى، مع فرسان مميزين من مدارس متعددة.د، تمهيدا للمشاركة فى البطولات الدولية المختلفة.

قال اللواء سيد معوض إن البطولة تقام على أربعة مستويات من الإرتفاعات تتراوح بين 110 وحتى 150 سنتيمتر، حيث تقام يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين بطولة الاعمار السنية بالمواصفات الدولية.

من جانبه قال المهندس هشام حطب أنه أطلق على البطولة شعار "كلنا معاك" دعما وتأييد للرجل الذى أنقذ مصر، ودخل بها حيز البناء والتشييد، فى مختلف القطاعات، وأنشاء بنية تحتية رياضية يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة، وكل رياضى بصفة خاصة، بالإضافة إلى الدخول بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة التى سوف تضمن للشعب حياة كريمة مستقرة، لافتا إلى أنه يدعم ويساند الرئيس لاستكمال مسيرة الاستقرار والبتاء، وإضافة مزيدا من الإنجازات، خاصة وأن مصر شهدت فى عهده خلال السنوات القليلة الماضية ما لم تشهده فى عدة عقود من الزمان.

أكد حطب أن مجلس ادارة الاتحاد حرص على وضعت لافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف أرجاء ملاعب البطولة، تعبيرا على وقوفه خلفه ومساندته فى الإنتخابات المقبلة، لنرد له الجميل الذى يطوق أعناق الشعب المصرى، والذى يعيش على أثره أكثر من 120 مليون مواطن ومواطنة يشعرون بالأمن والأمان بفضل سياسته الحكيمة والرشيدة فى ظل حالة التوتر التى تشهدها المنطقة، كما أبدى الفرسان المصريين المشاركين فى البطولة تأييدهم الكامل للسيد الرئيس مرددين شعار.. كلنا معاك يا ريس.

