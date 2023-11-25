محمد عيد: السياحة الرياضية وسيلة جديدة لجذب مزيد من الأجانب لمصر



تعد السياحة الرياضية واحدةً من أبرز أنواع السياحة التي تزدهر في العديد من الدول حول العالم، ويمكن لهذه السياحة أن توفر رافدًا كبيرًا للاقتصاد المحلي، كما أنها تؤدي إلى اكتساب الكثير من الخبرات الثقافية حول الشعوب والمجتمعات الأخرى في العالم، ومن ثم، كان لدولة المصرية اهتمام كبير بدعم تلك السياحة، وعلى الأخص لما لها من مميزات عديدة في زيادة النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديد بشكل مباشر وغير مباشر.



فدائما ما يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الرياضة خاصة في الجمهورية الجديدة التي تعد الشباب ركيزة أساسية فى النهوض بالمجتمع، بجانب ربط الرياضة بالسياحة، لجذب مزيد من الأجانب من دول عديدة، ومن هنا كان لرجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمرو البحر الأحمر ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق، دعم كبير وتوفير السياحة الرياضية في المنتجعات لكي تكون مصدر جديد لجلب مذيد من الأجانب خاصة في الدولة الاسكندنافية، التي دائما ما تبحث عن السياحة الرياضية.



وفي هذا السياق، قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق، إن المجموعة تستهدف من افتتاح مشاريع استثمارية جديدة لها، انتعاش السياحة وزيادة العملة الأجنبية لمصر، وذيادة أعداد السياح، ومن هنا كانت تعليمات رجل الأعمال كامل أبو علي بتسخير كل الدعم الكامل لإنشاء ملاعب بيكل بول Pickleball وأيضا ملاعب البادل وتراك 400 متر، بالإضافة إلى أول حمام سباحة أوليمبي في الغردقة، وأكبر نادي صحي رياضي في الغردقة، بالإضافة إلى ملاعب التنس وحمامات سباحة مخصصة للرياضيين كل هذا وضعه داخل اكوا فيستا احد منتجعات مجموعة الباتروس ويعد أول منتجع رياضي في مصر والشرق الأوسط يستقطب جانب جديد للسياحة في مصر مما يتمتع به من أجواء رياضية للأبطال والرياضيين حول العالم.



وأضاف مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق، أن اهتمام الدولة المصرية وتشجيع السياحة خاصة في اتجاه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، شجع على الابتكار ودخول ألعاب وإنشاء ملاعب جديدة خاصة في منتجع اكوا فيستا بالتعاون مع الشريك السويدي، لافتا إلى أن المنتجع يتميز باستضافته جميع معسكرات الفرق الرياضية خاصة وإنه يوفر كل مستلزمات التذريبات الخاصة بهذه الفرق مثلا حدث واستضاف معسكر الهاند بول "كرة اليد"، لأكثر من 5 مرات،وعلى المستوى الدولي استقبل المنتجع اللاعبة العالمية فريدة عثمان، كما استقبل المنتجع معسكرات ألمانيا والسويد وفلندا ومنتخب التشيك، بجانب بطولات عديدة أبرزها ألعاب القوى، بجانب احتواء المنتجع على مطعم متخصصة في الأطعمة الصحية، وهو مخصص فقط للرياضيين، بجانب احتوائه على كل ما يحتاجه السائح الرياضي



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وتابع «محمد عيد» أن تنظيم البطولات تمثل عامل جذب كبير للسياحة لمشجعي الفرق مما جعل كامل أبوعلي مالك فنادق بيك الباتروس في التفكير في إنشاء «أكوا فيستا» كأول منتجع رياضي في مصر بالبحر الأحمر لافتا إلي أن المنتجع يتميز بقوة استثنائية، حيث يعمل بشكل ممتاز خلال الموسم الشتوي، نظرًا للأجواء المميزة الذي يفضلها السوق السياحي فى الغردقة وشمسها الساطعة طول العام.

