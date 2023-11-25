كورة لايف الآن { 1 - 1 } بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الشوط الثاني ( يلا شوت ) اليوم في الدوري الإنجليزي [ الريدز يتعادل ]

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ( يلا شوت ) اليوم

ديربي إنجلترا بين Manchester-City-vs-Liverpool اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي،ملعب "الاتحاد" سيكون مسرحًا لمواجهة مثيرة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول في ظهيرة اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ترينت ألكسندر أرنولد يسجل هدف التعادل لـ ليفربول ، الهدف جاء بعد تمريرة من محمد صلاح لـ أرنولد الذي أطلق صاروخية بالقدم اليمنى في أقصى الزاوية اليمنى للحارس إيديرسون في الدقيقة 80

الشوط الثاني ينطلق بين المان سيتي والريدز

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بتقدم الأخير بهدف نظيف في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد الشوط الأول من اللقاء تبادلًا مثيرًا بين الفريقين.

حاول ليفربول تعديل النتيجة خلال الشوط الأول عبر تسديدات من محمد صلاح ونونيز، إلا أن دفاعات مانشستر سيتي والحارس إيدرسون استطاعوا التصدي لهذه التسديدات ببراعة، مما حافظ على تقدم السيتي بهدف دون رد.

تأتي هذه المباراة ضمن قائمة المباريات القوية والمثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتعد فرصة مهمة لكلا الفريقين للتألق وزيادة رصيدهم من النقاط في جدول الترتيب.

مان سيتي يتقدم بالهدف الأول في مرمي الريدز بأقدام هالاند

إن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كان البطل في لحظة مميزة خلال المباراة المثيرة بين فريقه وليفربول. حيث نجح هالاند في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، مما أضاف إثارة وتوتراً إلى المباراة.

تلقى هالاند الكرة داخل منطقة الجزاء، ولم يضيع الفرصة، حيث قام بتسديدة قوية على يسار الحارس البرازيلي اليسون بيكر. كانت هذه التسديدة دقيقة ومتقنة، ولم يكن لدى الحارس أي فرصة للتصدي لها. بهذا الهدف، تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول وأضاف جوانب أخرى من التشويق والمنافسة إلى المباراة.

إن تسجيل هالاند للهدف الأول لفريقه ليس فقط إسهامًا كبيرًا في المباراة، بل أيضًا يعكس مهاراته وإمكانياته كأحد أبرز الهدافين في العالم. يبدو أن هذه المباراة ستكون حافلة باللحظات الممتعة والأهداف الرائعة، ومن المثير مشاهدة اللاعبين البارزين مثل هالاند يقدمون أداءً استثنائيًا على أرض الملعب.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ( يلا شوت ) اليوم

بدأت المباراة بسرعة واجتهاد من فريق مانشستر سيتي، حيث قدم برناردو سيلفا عرضية خطيرة تمكن جويل ماتيب من صدها ببراعة. ثم أرسل دوكو عرضية أخرى على أمل العثور على إيرلينج هالاند، ولكن الكرة انطلقت خارج منطقة الجزاء دون أن تشكل خطورة حقيقية على مرمى ليفربول. وفي واحدة من المواقف الخطيرة، قدم الحارس البرازيلي أليسون بيكر تمريرة خاطئة لزميله فيل فودين داخل منطقة الجزاء، لكن فيل فودين لم يستغل هذه الفرصة وسدد الكرة مباشرة في أيدي الحارس البرازيلي.

يقدم موقع "بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة مانشستر سيتي وليفربول التي ستجري اليوم السبت، الموافق 25 نوفمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم 2023-2024. المباراة ستُقام على أرض ملعب "الاتحاد"، الذي يعتبر معقلًا لفريق مانشستر سيتي وتحت إشراف المدرب الإسباني بيب جواديولا.

وسينطلق اللقاء بين مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ستكون هذه المباراة منافسة شرسة ومثيرة بين الفريقين، حيث يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويسعى للحفاظ على مكانته في الصدارة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني ويرغب في تقليص الفارق والاقتراب من المتصدر.

يحتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويتصدر اللون الأزرق قبل لقاء اليوم بفارق نقطة واحدة فقط عن منافسه اللدود ليفربول، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة. وتزداد أهمية هذه المباراة بشكل كبير نظرًا للمنافسة الشديدة بين الفريقين على صدارة الجدول.

إذا نظرنا إلى مواجهات سابقة بين الفريقين، نجد أن ليفربول خسر في آخر مواجهة جمعته بمانشستر سيتي بنتيجة 1-4 في الجولة 29 من الموسم الماضي. وبناءً على ذلك، يسعى الفريقان إلى الفوز في هذا اللقاء للانفراد بالصدارة والمضي قدمًا في مشوارهما نحو البطولة.

في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023-2024، خاض فريق مانشستر سيتي 12 مباراة حتى الآن، حقق فيها 9 انتصارات وتعادل مرة واحدة، وتعرض للهزيمة في مباراتين. من جهة أخرى، لعب فريق ليفربول نفس العدد من المباريات، حقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات، وخسر مرة واحدة.

من الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحمل سجلًا مميزًا على ملعبه، حيث حقق الفوز في آخر 23 مباراة له بالدوري الإنجليزي على ملعب "الإتحاد". وإذا تمكن من الفوز في مباراة اليوم أمام ليفربول، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم سندرلاند خلال الفترة من ديسمبر 1890 وإبريل 1892.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم

على النقيض من ذلك، يُظهر تاريخ المباريات بين ليفربول ومانشستر سيتي أن ليفربول قد فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 14 لقاءً جرى خوضها خارج ملعبه أمام السيتيزنز في الدوري الإنجليزي. وعلى العموم، فقد تميز فريق ليفربول بالأداء القوي في الدوري بفوزه في 15 مباراة وتعادله في 7 وخسارته في مباراة واحدة من آخر 23 مباراة لعبها في الدوري.

ومع ذلك، يواجه ليفربول بعض التحديات عند اللعب خارج ملعبه، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 3 مباريات خارج أرضه. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خارج ملعبه، وهو إحصائية قد تمثل تحديًا إضافيًا للفريق في مباراته أمام مانشستر سيتي اليوم.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024 ؟

بالنسبة للقنوات الناقلة مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي 2023/2024، فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية تمتلك حقوق بث المسابقة مباشرة للمشتركين في خدماتها المدفوعة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية قناة ZDF الألمانية قناة Iran 3 التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2° التردد: 11954

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

اعرف تردد المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قناة Idman قناة IRIB Tv3 قناة 3 Sport التردد: 11169

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E التردد: 11900

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E التردد: 11293

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

أما بالنسبة للقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم، فقد يتوفر بث مباشر لبعض المباريات على قنوات مجانية عبر أقمار صناعية غير النايل سات، خاصة بالنسبة للمباريات الهامة في قارة أوروبا. لذلك، يمكن متابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة اليوم عبر ترددات هذه القنوات المفتوحة، بالإضافة إلى تردد قناة beIN Sports 1 المشفرة.

تردد قناة BeIN Sports 1 HD التردد: 11013

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت اليوم

إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، يتطلع إلى تحقيق رقم قياسي في مباراة اليوم عندما يواجه ليفربول. حتى الآن، سجل هالاند 49 هدفًا في 47 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي. وإذا نجح في هز شباك ليفربول الليلة، فسيكون أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفًا في المسابقة، حيث يمتلك الرقم القياسي الحالي أندي كول الذي حققه في 65 مباراة.

على الصعيدين الشخصي والفريقي، يتفوق مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على منافسه بيب جوارديولا في تاريخ المواجهات بينهما. حيث فاز كلوب في 12 لقاءً مقابل 11 فوزًا لمدرب مانشستر سيتي، بالإضافة إلى تعادل في 5 مباريات من مجموع 28 مباراة جمعتهما على مر التاريخ.

ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ؟

1- إرلينج هالاند مانشستر سيتي 13 هدف 2- محمد صلاح ليفربول 10 أهداف 3- سون هيونج مين توتنهام 8 أهداف 3- جارود بوين وست هام يونايتد 8 أهداف 5- كالوم ويلسون نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

محمد صلاح يسعي نحو صدارة الهدافين

النجم المصري محمد صلاح يمتلك 11 هدفًا في مواجهاته ضد مانشستر سيتي، وهو يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي مباريات الريدز أمام السيتي على مر التاريخ. يشارك صلاح هذا المركز مع الأسطورة داني دالجليش، فيما يتصدر القائمة إيان راش برصيد 15 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر ستي | من هنــــا

مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وليفربول ستحمل منافسة خاصة بين النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب كجناح لفريق ليفربول، والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي. هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بينما يحتل صلاح المركز الثاني برصيد 10 أهداف. ستكون هذه المباراة فرصة ثمينة للثنائي لزيادة عدد أهدافهما في المسابقة وتحقيق تألقهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل المباراة المنتظرة أمام ليفربول، والتي ستُلعب اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب "الاتحاد"، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة البريميرليج للموسم الحالي 2023-2024.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر ستي | من هنــــا

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 28 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ويحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

في الجولة الماضية من البريميرليج، تعادل السيتي في مباراة مثيرة مع تشيلسي بنتيجة 4-4، بينما حقق الريدز فوزًا كبيرًا على برينتفورد بنتيجة 3-0.

ترتيب الدوري الإنجليزي بث مباشر

أما فريق أرسنال، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، وسيواجه فريق برينتفورد في المباراة القادمة. فيما يأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وستكون مباراته التالية أمام أستون فيلا.

أما أستون فيلا، فيحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ومن ثم يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، وسيواجه فريق إيفرتون في المباراة القادمة.

التشكيل الرسمي لليفربول أمام مانشستر سيتي