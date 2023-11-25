الأكاديمية العربية تكتسح نتائج بطولة التنس الأرضي بدوري الجامعات



سيطر طلبة وطالبات الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على نتائج بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا بدورة الشهيد الرفاعي ٥١ والتي اقيمت على ملاعب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في منافسات البطولة (١٣٤) طالب وطالبة يمثلون ٢٥ جامعة حكومية وخاصة واهلية وتكنولوجية، وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

سباقات الفردي طلبة:

المركز الأول: عمر ناجي عبد الحكيم من الأكاديمية العربية

المركز الثاني: زياد حامد عبد المنعم من الأكاديمية العربية

المركز الثالث: مجد حسين ابو العز من الجامعة الكندية

المركز الثالث مكرر: مصطفي أحمد عبد الحميد من الجامعة الألمانية.

سباقات الفردي طالبات:

المركز الأول: بسملة إبراهيم أبوطالب من الأكاديمية العربية

المركز الثاني: ناتالي بولس مختار من الأكاديمية العربية

المركز الثالث: ملكة مصطفي سالم من جامعة القاهرة.

المركز الثالث مكرر: لمي أيمن نبيل من جامعة مصر الدولية.

سباقات الزوجي طلبة:

المركز الأول: زياد حامد عبد المنعم، عمر ناجي عبد الحكيم من الأكاديمية العربية

المركز الثاني: يحيي ياسر عزت، يحيي عزب محمد من جامعة القاهرة

المركز الثالث: مروان جمال نور، فتي أكمل محمد من الجامعة البريطانية

المركز الثالث مكرر: طارق عثمان زكي، عبدالله أيمن مصطفي من التعليم العالي

سباقات الزوجي طالبات:

المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندي هشام فؤاد من جامعة القاهرة.

المركز الثاني: بسملة ابراهيم أبو طالب، ملك طارق عباس من الأكاديمية العربية

المركز الثالث: ملك مجدي عباس ، مريم جورج ميخائيل من الجامعة الألمانية الدولية.

المركز الثالث مكرر: هنا مدحت الديب، نور أحمد سرحان من الجامعة الألمانية.

