تنفيذًا لخطة تدريب سقارة 2023/2024.. “التنمية المحلية” تُطلق الأسبوع السادس عشر بتنفيذ 6 دورات تدريبية

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في أسبوعه الـ16 من خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، والذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 26/11/2023، عدد (6) دورات تدريبية؛ هي: تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعقد في مقر الأكاديمية ويستفيد من دورات الأسبوع السادس عشر 188 متدرب.

قالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي تحقيقًَا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري، وهو دور أصيل مكلفة به وزارة التنمية المحلية فى المحليات، وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه من خلال ذراعها التدريبي في سقارة بالتعاون مع باقي الشركاء والجهات المعنية بالدولة وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030، وبما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

أهداف الخطة التدريبية

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه استكمالًا لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها، ينفذ المركز في أسبوعه السادس عشر دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم.

تفاصيل الدورات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة ستتناول التعريف بمفاهيم الأداء المتميز، وكيفية إدارة الأداء وتقويمه وأساليب التقويم، والقيادة وأثرها على رفع مستوى الآداء،والمهارات اللازمة للقائد لتقويم الأداء بفاعلية، وآليات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية ( إدارة المواهب واكتشاف القدرات)، ومنظومة الجدارات والتحفيز،والتدريب وأساليب تنمية الموارد البشرية لرفع مستوى الأداء، بالاضافة إلى ورشة عمل تطبيقية على تنفيذه،وكيفية تطوير الأداء وفقا لنتائج التقويم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضًا عقد دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بتكليف رئاسي وهى تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 31 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال، مشيرًا إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة،وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة،والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء،ومجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه وفقًا لجهود الوزارة الداعمة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والارتقاء بمهارات العاملين بالمنظومة، فيقوم مركز التنمية المحلية بسقارة في تنظيم دورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، والتي يستفيد منها 28 متدربًا من العاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة لافتًا إلى ان هذه الدورة تساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

وقال وزير التنمية المحلية أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول المبادئ الأساسية للتعامل مع الأدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وكيفية إعادة التدوير ونظم المعالجة البيولوجية، تحويل المخلفات إلي طاقة،وماهى نظم التخلص النهائي من المخلفات البديلة وأمثلة توضيحية للتعامل مع المخلفات الصلبة،والتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المخلفات وإدارة عقود الخدمات،وشرح أداة تحديد خصائص المخلفات البلدية ومعدل تولدها WaCT، وإدارة المخلفات الصلبة وتأثيرها في تغير المناخ،و حساب غاز الميثان المنبعث من قطاع المخلفات البلدية،والتخطيط المالي لإدارة المخلفات الصلبة، وحساب التكلفة والعوائد،مشيرًا إلى إنه سيتم التعرف على نظم المعلومات الجغرافية (مقدمة – مفهوم – أهمية )،و تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة،ادارة ازمات المخلفات الصلبة ودور GIS فيها،والتجارب المماثلة في تطبيق GIS في منظومة المخلفات الصلبة.

وفي نفس السياق، أوضح وزير التنمية المحلية ان الأسبوع السادس عشر من خطة سقارة يتضمن تنفيذ دورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية ويستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والاحياء، مشيرًا إلى ان الدورة ستركز على الموازنة العامة،وكيفية تحليل اجمالى للموازنة العامة والاستثمارية،وماهى موازنة البرامج والاداء ( مفهومها – اهميتها – الفرق بينها وبين موازنة البنود – القوانين المدعمة لتطبيقها )، والموازنة الاستثمارية للمحليات واليات تنفيذها، وأهم ملامح القانون 182 لسنه 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة،واجـــراءات الطــرح والترسيـه والتعاقــد،ومرحلــة تنفيــذ العقـد،والتعرف على لائحة المخازن اضافة إلى ورشة عمل حول أهم القضايا والصعوبات التى تواجه الوحدات المحلية عند التعامل بلائحة المخازن، ودور وزارة التنمية المحلية في مكافحة الفساد والتفتيش على وحدات الإدارة المحلية، وماهى أهم مجالات التفتيش المالى عليها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى تنفيذ دورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالاسبوع السادس عشر ويستفيد منه 45 متدربًا من مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب والموارد البشرية بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدورة تركز على تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ نظرًا لأهميتها الملحة في الوقت الراهن عن (خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات)، ويشرف على تنفيذها برنامج تنميه صعيد مصر بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى إن التدريب سيركز على عدة موضوعات منها: التعريف ببرنامج تنمية صعيد مصر وخطة تعميم الممارسات واجراءتها واهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات المبني علي الجدارات الوظيفية والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات، ذاكرا أن التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الأسبوع السادس عشر يشمل الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين للمحافظات والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لافتًا إلى أن تلك الدورة تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكافة المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد ومواجهة الأزمات وعدد من المهارات الآخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.